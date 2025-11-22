قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 220 ألف سلة غذائية و 104 آلاف قطعة ملابس شتوية عبر «زاد العزة»
قافلة "زاد العزة" الـ78 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
خناقة العميد وتعديلات جذرية.. تفاصيل 4 أحداث ساخنة داخل اتحاد الكرة .. مدير فني جديد للجبلاية
تكدّس للمساعدات أمام معبر رفح.. وتحذيرات دولية من انتكاسة إنسانية مع دخول الشتاء|فيديو
المنظمة المصرية الألمانية: المرحلة الثانية من انتخابات النواب شهدت إقبالا كثيفا
وزير الخارجية: نتطلع للانضمام لمجموعة العمل المالي الخاصة برابطة الآسيان
وفاة الإعلامية الكبيرة ميرفت سلامة بعد صراع مع السرطان
الشركة المصرية للأتوبيس الترددي تنفي تعديل توقيتات التشغيل
تعليم القليوبية: إجازة فى 315 مدرسة خلال يومى انتخابات مجلس النواب
وزير الاستثمار: زيادة في الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتصل إلى 40,6 مليار دولار
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي
وزيرة التضامن تغرس نخلة في حديقة 30 يونيو بالوادي الجديد | شاهد
أخبار العالم

عزت الرشق يطالب الوسطاء وأمريكا بالضغط على إسرائيل لتنفيذ الاتفاق

عزت الرشق
عزت الرشق
فرناس حفظي

قال  عزت الرشق القيادي بحماس،  إن الحركة طالبت الوسطاء والإدارة الأمريكية بالضغط على "إسرائيل" للكشف عن هوية المسلح الذي تزعم أنها أرسلته. 

وأوضح أن "إسرائيل" تختلق الذرائع للتهرب من الاتفاق والعودة إلى "حرب الإبادة"، مؤكدًا أنها الطرف الذي ينتهك الاتفاق يوميا وبشكل منهجي.


ونفى الرشق ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن إبلاغ حماس للوسيط ويتكوف بانتهاء الاتفاق، مشددا على أن الحركة لم تُصدر أي تصريح بهذا المعنى. وأضاف أن حماس دعت الوسطاء والإدارة الأمريكية إلى التدخل العاجل وإلزام "إسرائيل" بتنفيذ الاتفاق بالكامل.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر فلسطينية بوجود تحركات مكثّفة وغير معتادة لطائرات مسيّرة في أجواء مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أثار توقعات بأن المنطقة تشهد عملية استهداف دقيقة لقيادي بارز. ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام عربية عن مصادر مطلعة، فإن القيادي الذي تمت تصفيته هو أبو عبد الله الحديدي، أحد أبرز وجوه الجناح العسكري لحركة حماس، والذي كان يشغل منصب قائد دائرة العمليات ويتولى الإشراف المباشر على منظومة تطوير الأسلحة ووحدات تصنيعها داخل الحركة.


وتشير التقديرات إلى أن العملية تأتي في إطار سلسلة ضربات مركزة تستهدف البنية القيادية والعسكرية للحركة، في محاولة لإضعاف قدراتها التكتيكية وتقليص شبكات التطوير والتسليح التي تعتمد عليها.

كما يرى مراقبون أن استهداف شخصية بمستوى الحديدي يعكس اتساع نطاق العمليات التي تستهدف قيادات الصف الأول في محاولة لإحداث خلل في منظومة القيادة والسيطرة لدى الحركة.


ويأتي هذا التطور في ظل استمرار التوتر الميداني في قطاع غزة وتصاعد العمليات التي تطال مواقع ومراكز يُشتبه في ارتباطها بالبنية العسكرية لحماس.

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

إمام عاشور

أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

بعد حبس رمضان صبحي.. موعد مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد النيجيري في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

غياب 12 لاعبا.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل والقنوات الناقلة

رئيس مدينة طنطا: غرس 125 شجرة مثمرة وزينة بعدد من القرى ضمن حملات التجميل

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

