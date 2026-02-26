موعد جلسة المحكمة الرياضية.. تطورات هامة في قضية حسم لقب الدوري بين الأهلي وبيراميدز

تترقب الأوساط الرياضية تطورات ملف حسم بطولة الدوري المصري للموسم الماضي بين النادي الأهلي ونادي بيراميدز، في ظل اقتراب موعد جلسة المحكمة الرياضية للفصل في النزاع القائم بين الطرفين.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير أن جلسة المحكمة الرياضية ستُعقد يوم 3 مارس، وليس يوم 5 مارس كما كان متداولًا في وقت سابق، مؤكدًا أهمية هذا التعديل في الموعد نظرًا لتأثيره على مسار القضية.

وأوضح شوبير، عبر قناته على يوتيوب، أن هناك تباينًا واضحًا في المواقف داخل الناديين. ففي الأهلي تسود حالة من التفاؤل الكبير، حيث يؤكد المسؤولون أن موقفهم القانوني قوي للغاية، ويثقون بنسبة كبيرة في صدور الحكم لصالحهم، مشددين على عدم وجود أي شكوك بشأن أحقية النادي باللقب.

في المقابل، يسود بيراميدز حالة من الترقب الحذر، خاصة بعد خروج اتحاد الكرة ورابطة الأندية من دائرة النزاع، لتصبح القضية بين ممثلين عن الأهلي وبيراميدز إلى جانب المحكم المحايد. ويرى مسؤولو بيراميدز أن هذا التطور يجعل فرص الطرفين متساوية، بنسبة 50% لكل منهما.

وأشار شوبير إلى أن الأهلي يتوقع صدور الحكم لصالحه دون تأجيل، بينما لا يستبعد بيراميدز إمكانية تأجيل القرار لمدة شهر إضافي، في ظل تبادل المذكرات القانونية بين الطرفين وحاجة المحكمة إلى مزيد من الدراسة.

واختتم بالتأكيد على أن الموعد المحدد للجلسة هو 3 مارس، مشددًا على أن الأجواء داخل الأهلي يغلب عليها الاطمئنان، في حين يتعامل بيراميدز مع الموقف بتفاؤل مشوب بالحذر، مع التأكيد على أن الكلمة النهائية ستظل بيد المحكمة الرياضية.