قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برعاية الإمام الأكبر.. نقابة الصحفيين تطلق مسابقة حفظ القرآن لأعضائها وأسرهم
هيئة البترول في غزة: الاحتلال لم يدخل اليوم أي شاحنة غاز طهي إلى القطاع
قفشة: عقود اللاعبين مبالغ فيها.. وأنا ملتزم بالأهلي ومستمر حتى التجديد
بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين تاسع ليلة في رمضان
المداح 6 الحلقة 10.. حمادة هلال يواجه صدمة جديدة بلغز «البلياتشو»
ابتسامات رمضانية في المترو.. معرض كاريكاتير يحول محطة صفاء حجازي إلى مساحة للبهجة
800 جنيه على البطاقة رسميًا.. كيف تتأكد أنك من مستحقي منحة التموين؟
أسلوب البازار.. كيف يستخدم وزير الخارجية الإيراني المساومة الدبلوماسية في محادثات النووي؟
وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة تقترح تخفيفا محدودا للعقوبات على إيران
زاهر الشقنقيري: قانون ذوي الإعاقة يحتاج لتفعيل.. التعيين 5% لا يجب أن يبقى على الورق.. خاص
موعد جلسة المحكمة الرياضية.. تطورات هامة في قضية حسم لقب الدوري بين الأهلي وبيراميدز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد جلسة المحكمة الرياضية.. تطورات هامة في قضية حسم لقب الدوري بين الأهلي وبيراميدز

الأهلي وبيراميدز
الأهلي وبيراميدز
حمزة شعيب

تترقب الأوساط الرياضية تطورات ملف حسم بطولة الدوري المصري للموسم الماضي بين النادي الأهلي ونادي بيراميدز، في ظل اقتراب موعد جلسة المحكمة الرياضية للفصل في النزاع القائم بين الطرفين.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير أن جلسة المحكمة الرياضية ستُعقد يوم 3 مارس، وليس يوم 5 مارس كما كان متداولًا في وقت سابق، مؤكدًا أهمية هذا التعديل في الموعد نظرًا لتأثيره على مسار القضية.

وأوضح شوبير، عبر قناته على يوتيوب، أن هناك تباينًا واضحًا في المواقف داخل الناديين. ففي الأهلي تسود حالة من التفاؤل الكبير، حيث يؤكد المسؤولون أن موقفهم القانوني قوي للغاية، ويثقون بنسبة كبيرة في صدور الحكم لصالحهم، مشددين على عدم وجود أي شكوك بشأن أحقية النادي باللقب.

في المقابل، يسود بيراميدز حالة من الترقب الحذر، خاصة بعد خروج اتحاد الكرة ورابطة الأندية من دائرة النزاع، لتصبح القضية بين ممثلين عن الأهلي وبيراميدز إلى جانب المحكم المحايد. ويرى مسؤولو بيراميدز أن هذا التطور يجعل فرص الطرفين متساوية، بنسبة 50% لكل منهما.

وأشار شوبير إلى أن الأهلي يتوقع صدور الحكم لصالحه دون تأجيل، بينما لا يستبعد بيراميدز إمكانية تأجيل القرار لمدة شهر إضافي، في ظل تبادل المذكرات القانونية بين الطرفين وحاجة المحكمة إلى مزيد من الدراسة.

واختتم بالتأكيد على أن الموعد المحدد للجلسة هو 3 مارس، مشددًا على أن الأجواء داخل الأهلي يغلب عليها الاطمئنان، في حين يتعامل بيراميدز مع الموقف بتفاؤل مشوب بالحذر، مع التأكيد على أن الكلمة النهائية ستظل بيد المحكمة الرياضية.

بيراميدز الأهلي لقب الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

أسعار الفراخ اليوم

بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 رمضان

وزير التربية والتعليم

15 قرار نهائي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

صرف معاشات مارس 2026

رسميًا.. موعد صرف معاشات مارس 2026 وأماكن الحصول عليها

ترشيحاتنا

الخارجية الإيرانية:

الخارجية الإيرانية: أي اتفاق مع واشنطن يجب أن يتضمن رفع العقوبات

الأوروبي لإعادة الإعمار"

الأوروبي لإعادة الإعمار: أوكرانيا تحافظ على استقرارها الاقتصادي الكلي رغم الحرب

عُمان: المحادثات الأمريكية-الإيرانية في جنيف مستمرة بعد تبادل أفكار إيجابية ومبتكرة

عُمان: المحادثات الأمريكية-الإيرانية في جنيف مستمرة بعد تبادل أفكار إيجابية ومبتكرة

بالصور

بروتين سري من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر.. اكتشاف يفتح باب الأمل لعلاج جديد

أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر

نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

طريقة عمل كيكة قدرة قادر .. طعم غني وكريمي

طريقة عمل كيكة قدرة قادر
طريقة عمل كيكة قدرة قادر
طريقة عمل كيكة قدرة قادر

طرق فعالة لكبح شراهة الرغبة في الحلويات بعد الإفطار خلال رمضان

طرقً فعالة للسيطرة على الرغبة في الحلويات خلال رمضان
طرقً فعالة للسيطرة على الرغبة في الحلويات خلال رمضان
طرقً فعالة للسيطرة على الرغبة في الحلويات خلال رمضان

فيديو

ياسمين الخطيب

3 خراريج في الوجه.. ماذا حدث لياسمين الخطيب في ثالث يوم رمضان؟

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

بكاء رانيا فريد شوقي

مزاجية وتكره الروتين.. رانيا فريد شوقي تكشف أسرار حياتها وتبكي على الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد