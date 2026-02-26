قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هيئة البترول في غزة: الاحتلال لم يدخل اليوم أي شاحنة غاز طهي إلى القطاع
قفشة: عقود اللاعبين مبالغ فيها.. وأنا ملتزم بالأهلي ومستمر حتى التجديد
بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين تاسع ليلة في رمضان
المداح 6 الحلقة 10.. حمادة هلال يواجه صدمة جديدة بلغز «البلياتشو»
ابتسامات رمضانية في المترو.. معرض كاريكاتير يحول محطة صفاء حجازي إلى مساحة للبهجة
800 جنيه على البطاقة رسميًا.. كيف تتأكد أنك من مستحقي منحة التموين؟
أسلوب البازار.. كيف يستخدم وزير الخارجية الإيراني المساومة الدبلوماسية في محادثات النووي؟
وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة تقترح تخفيفا محدودا للعقوبات على إيران
زاهر الشقنقيري: قانون ذوي الإعاقة يحتاج لتفعيل.. التعيين 5% لا يجب أن يبقى على الورق.. خاص
موعد جلسة المحكمة الرياضية.. تطورات هامة في قضية حسم لقب الدوري بين الأهلي وبيراميدز
قبل عرضه على البرلمان.. مقترح جديد لإعفاء القرى بالكامل من الضريبة العقارية
مها أحمد تثير الجدل برسالة غامضة: ربنا رحمنا منك يا متنمرة
ابتسامات رمضانية في المترو.. معرض كاريكاتير يحول محطة صفاء حجازي إلى مساحة للبهجة

ابتسامات رمضانية
ابتسامات رمضانية
جمال عاشور

في مبادرة ثقافية لافتة كسرت رتابة المشهد اليومي داخل محطات المترو، تحولت أروقة محطة صفاء حجازي لمترو الأنفاق صباح الأربعاء 25 فبراير إلى مساحة فنية نابضة بالحياة، مع افتتاح معرض للكاريكاتير والبورتريه احتفاءً بشهر رمضان المعظم  تحت عنوان "ابتسامات رمضانية في المترو".

فقد فوجئ ركاب المترو، أثناء عبورهم المعتاد داخل المحطة، بلوحات فنية تزين الجدران وتستحضر أجواء الشهر الكريم بروح مرحة وإنسانية، ما دفع كثيرين إلى التوقف والتأمل والتقاط الصور. وسرعان ما تحوّل فضول الركاب الأول إلى لحظات من البهجة والتفاعل مع الأعمال المعروضة، في تجربة فنية غير تقليدية قرّبت الفن من الناس في قلب حياتهم اليومية.

المعرض، الذي يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي، يضم أكثر من أربعين عملاً فنياً لفنون الكاريكاتير والبورتريه، ويستمر طوال شهر رمضان، ليمنح آلاف الركاب فرصة يومية لاكتشاف الفن أثناء تنقلهم. 

ومع توافد الجمهور، بدت المحطة وكأنها صالة عرض مفتوحة تستقبل يومياً آلاف الزائرين من مختلف الأعمار والخلفيات.

ويشارك في المعرض نخبة من رواد ورسامي الكاريكاتير المعاصرين، من بينهم صلاح جاهين ومصطفى حسين، وعبد العزيز تاج، إلى جانب أحمد عبد النعيم، أحمد علوي، أحمد قاعود، أحمد جعيصة، آمنة سعد، ثروت مرتضى، خالد صلاح، خضر حسن، دسوقي البغدادي، سمير عبد الغني، سعيد بدوي، شيماء الشافعي، عمر صديق، عمرو سليم، غادة مصطفى، فوزي مرسي، محمد الصباغ، مصطفى الشيخ، مصطفى سالم، وهدير يحيى.

وتعكس الأعمال المعروضة روح الاحتفاء بشهر رمضان المعظم باعتباره مناسبة إنسانية وثقافية جامعة، حيث مزج الفنانون بين الابتسامة الذكية والتعبير الإنساني الدافئ، في لوحات تستلهم تفاصيل الحياة الرمضانية ومظاهر البهجة المرتبطة به.

ويأتي تنظيم المعرض في إطار مبادرة أطلقتها وزارة الثقافة لدمج الفنون البصرية في الفضاءات العامة والأماكن الحيوية، بهدف توسيع دائرة الوصول إلى الفنون وترسيخ الهوية الثقافية المصرية، وإتاحة الفرصة لشرائح أوسع من الجمهور، خصوصاً الأطفال والشباب، للتفاعل مع الفن في أماكنهم اليومية.

وفي هذا السياق، أعرب الفنان مصطفى الشيخ، رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير، عن تقديره للدعم الذي تقدمه وزارة الثقافة للجمعية، من خلال تنظيم هذا المعرض في محطة صفاء حجازي لمترو الأنفاق. وأكد أن إقامة معرض فني في أحد الفضاءات العامة يمثل خطوة مهمة نحو توسيع دائرة التلقي وإتاحة الفنون البصرية لجمهور أكثر تنوعًا، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تعكس حرص الوزارة على دعم الإبداع وإدماج الثقافة في تفاصيل الحياة اليومية.

من جانبه، أوضح الفنان فوزي مرسي، قوميسير المعرض والأمين العام للجمعية المصرية للكاريكاتير، إلى أن المعرض المقام حاليًا يمثل تظاهرة فنية وثقافية مميزة، تعكس الدور الحيوي لفن الكاريكاتير في قراءة الواقع والتفاعل مع قضايا المجتمع بوعي نقدي ولغة بصرية مباشرة. كما أكد أن هذا الفن لا يقتصر على الابتسام  فحسب، بل يعد وسيلة فعّالة لتوصيل الأفكار وتبسيط القضايا المعقدة وإبراز التناقضات الاجتماعية والسياسية بأسلوب فني مؤثر.

كما أشار الدكتور محمد حمدي وكيل كلية التربية الفنية  وعضو مجلس إدارة جمعية الكاريكاتير الي ان المعرض يمثل فرصه كبيرة لطلبة الفنون في محيط الزمالك للتعرف علي احد الفنون التي تتميز به الحركة الفنية المصرية. 

من جانبها، أعربت وزارة الثقافة عن تقديرها للتعاون المثمر الذي لمسته من وزارة النقل المصرية والهيئة القومية للأنفاق، إلى جانب شركة RATP Dev المسؤولة عن تشغيل الخط الأخضر الثالث لمترو الأنفاق، وأكدت الوزارة أن هذا التعاون أسهم في تهيئة بيئة مناسبة لعرض الفنون داخل محطات المترو.

كما أشارت الوزارة إلى أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا ناجحًا لتكامل المؤسسات في تقديم الخدمة الثقافية للجمهور، من خلال إتاحة الفنون في الفضاءات العامة وتسهيل وصولها إلى مختلف فئات المجتمع، بما يعزز الدور المجتمعي للثقافة ويجعلها جزءًا أصيلًا من تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين.

