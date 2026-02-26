اندلاع حريق ضخم في المنطقة الصناعية جنوب إيران | شاهد

شهدت المنطقة الصناعية في مدينة آبادان بمحافظة خوزستان جنوب إيران، حريقا كبيرا في مصنع لإنتاج المواد الكاشطة، ما أدى إلى تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان شوهدت من مناطق متفرقة في المدينة.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن كثافة الدخان الكبيرة أثارت قلق السكان ودفع فرق الإطفاء إلى التوجه فورًا إلى موقع الحادث، ولم ترد حتى الآن معلومات رسمية بشأن أسباب اندلاع الحريق أو حجم الخسائر المادية والبشرية المحتملة.

وتواصل فرق الدفاع المدني في إيران جهودها للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى الوحدات الصناعية المجاورة، حيث تضم المنطقة الصناعية في آبادان عددًا من المنشآت الإنتاجية العاملة في مجالات متعددة، من بينها مصانع مرتبطة بإنتاج المواد الأولية المستخدمة في صناعة أدوات الصنفرة والجلخ.