قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برعاية الإمام الأكبر.. نقابة الصحفيين تطلق مسابقة حفظ القرآن لأعضائها وأسرهم
هيئة البترول في غزة: الاحتلال لم يدخل اليوم أي شاحنة غاز طهي إلى القطاع
قفشة: عقود اللاعبين مبالغ فيها.. وأنا ملتزم بالأهلي ومستمر حتى التجديد
بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين تاسع ليلة في رمضان
المداح 6 الحلقة 10.. حمادة هلال يواجه صدمة جديدة بلغز «البلياتشو»
ابتسامات رمضانية في المترو.. معرض كاريكاتير يحول محطة صفاء حجازي إلى مساحة للبهجة
800 جنيه على البطاقة رسميًا.. كيف تتأكد أنك من مستحقي منحة التموين؟
أسلوب البازار.. كيف يستخدم وزير الخارجية الإيراني المساومة الدبلوماسية في محادثات النووي؟
وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة تقترح تخفيفا محدودا للعقوبات على إيران
زاهر الشقنقيري: قانون ذوي الإعاقة يحتاج لتفعيل.. التعيين 5% لا يجب أن يبقى على الورق.. خاص
موعد جلسة المحكمة الرياضية.. تطورات هامة في قضية حسم لقب الدوري بين الأهلي وبيراميدز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

قاد الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب محافظ الشرقية حملة مكبرة لرفع كافة الاشغالات والتعديات المخالفة من شوارع مدينة فاقوس، بحضور المحاسب محمد الأباصيري رئيس المركز لتحقيق الإنضباط للشوارع وإيجاد السيولة المرورية أمام حركة السيارات والمواطنين وذلك خلال جولته التفقدية اليوم بالوحدات المحلية "البيروم و بالنوافعة" التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس للإطمئنان على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين.

توجه نائب المحافظ إلى شوارع "ترعة السماعنة – أحمد عرابي" والتي يشهدان تواجداً مكثفاً من المواطنين، حيث اسفرت الحملة عن رفع وإزالة كافة الإشغالات والباعة الجائلين، من علي حرم الشوارع الرئيسية والمتفرعه منهم، لإيجاد السيولة المرورية أمام حركة المارة والسيارات وإظهار الصورة الحضارية اللائقة أمام أهالي المدينة وزائريها.

 شدد نائب المحافظ علي رئيس المركز بتكثيف التواجد الميداني علي مدار اليوم ، للتأكد من عدم عوده الإشغالات مره أخرى وعدم افتراش الباعه الجائلين ببضائعهم علي حرم الطريق ، مؤكداً أن الجهاز التنفيذي لن يدخر جهداً في تقديم كافه أوجه التعاون والدعم للمواطنين لتلبيه احتياجاتهم وحل مشكلاتهم.

كما افتتح نائب المحافظ منفذ حياة كريمة بمدينة فاقوس لبيع اللحوم الطازجة أمام المواطنين بجودة عالية وبأسعار تنافسية  بسعر ٣١٠ للكيلو، بحضور المهندس عبد الكريم عوض الله مدير مديرية التموين ، والمحاسب محمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس، والدكتور أسامة عبد القادر منسق حياة كريمة بالشرقية وسط فرحة من أهالي المدينة.

 ومن جانبه أوضح منسق حياة كريمة بالشرقية أن الهدف من اقامة وافتتاح المنافذ الاستهلاكية التابعة للمؤسسة لبيع السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار تنافسية وذات جودة عالية عن مثيلاتها بالاسواق ولتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مشيراً إلى إفتتاح منفذ أخر تابع للمؤسسة بمدينة الحسينية تزامناً مع افتتاح منفذ مدينة فاقوس لعرض وبيع اللحوم الطازجة أمام المواطنين بأسعار مخفضة، وذلك في إطار جهود مؤسسة حياة كريمة بإطلاق العديد من المبادرات الي تساهم في توفير السلع الأساسية أمام المواطنين بأسعار مخفضة وخاصه اللحوم الطازجة عبر منافذها لمجابهة غلاء المعيشة وتلبيه لاحتياجات المواطنين ولتحسين جودة معيشتهم.

الشرقية محافظ الشرقية الاشغالات والتعديات شوارع مدينة فاقوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

أسعار الفراخ اليوم

بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 رمضان

وزير التربية والتعليم

15 قرار نهائي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

صرف معاشات مارس 2026

رسميًا.. موعد صرف معاشات مارس 2026 وأماكن الحصول عليها

ترشيحاتنا

خالد الجندي

خالد الجندي: اختلال الموازين في المعاملات يسبب اضطراب المجتمعات

وزير الصحة يستقبل وزيري الأوقاف والثقافة لبحث توحيد الخطاب التوعوي في مواجهة القضية السكانية

وزير الصحة يستقبل وزيري الأوقاف والثقافة لبحث توحيد الخطاب التوعوي في مواجهة القضية السكانية

الجامع الأزهر

بث مباشر لـ صلاتي العشاء والتراويح من الجامع الأزهر

بالصور

بروتين سري من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر.. اكتشاف يفتح باب الأمل لعلاج جديد

أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر

نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

طريقة عمل كيكة قدرة قادر .. طعم غني وكريمي

طريقة عمل كيكة قدرة قادر
طريقة عمل كيكة قدرة قادر
طريقة عمل كيكة قدرة قادر

طرق فعالة لكبح شراهة الرغبة في الحلويات بعد الإفطار خلال رمضان

طرقً فعالة للسيطرة على الرغبة في الحلويات خلال رمضان
طرقً فعالة للسيطرة على الرغبة في الحلويات خلال رمضان
طرقً فعالة للسيطرة على الرغبة في الحلويات خلال رمضان

فيديو

ياسمين الخطيب

3 خراريج في الوجه.. ماذا حدث لياسمين الخطيب في ثالث يوم رمضان؟

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

بكاء رانيا فريد شوقي

مزاجية وتكره الروتين.. رانيا فريد شوقي تكشف أسرار حياتها وتبكي على الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد