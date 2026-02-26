نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

قاد الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب محافظ الشرقية حملة مكبرة لرفع كافة الاشغالات والتعديات المخالفة من شوارع مدينة فاقوس، بحضور المحاسب محمد الأباصيري رئيس المركز لتحقيق الإنضباط للشوارع وإيجاد السيولة المرورية أمام حركة السيارات والمواطنين وذلك خلال جولته التفقدية اليوم بالوحدات المحلية "البيروم و بالنوافعة" التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس للإطمئنان على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين.

توجه نائب المحافظ إلى شوارع "ترعة السماعنة – أحمد عرابي" والتي يشهدان تواجداً مكثفاً من المواطنين، حيث اسفرت الحملة عن رفع وإزالة كافة الإشغالات والباعة الجائلين، من علي حرم الشوارع الرئيسية والمتفرعه منهم، لإيجاد السيولة المرورية أمام حركة المارة والسيارات وإظهار الصورة الحضارية اللائقة أمام أهالي المدينة وزائريها.

شدد نائب المحافظ علي رئيس المركز بتكثيف التواجد الميداني علي مدار اليوم ، للتأكد من عدم عوده الإشغالات مره أخرى وعدم افتراش الباعه الجائلين ببضائعهم علي حرم الطريق ، مؤكداً أن الجهاز التنفيذي لن يدخر جهداً في تقديم كافه أوجه التعاون والدعم للمواطنين لتلبيه احتياجاتهم وحل مشكلاتهم.

كما افتتح نائب المحافظ منفذ حياة كريمة بمدينة فاقوس لبيع اللحوم الطازجة أمام المواطنين بجودة عالية وبأسعار تنافسية بسعر ٣١٠ للكيلو، بحضور المهندس عبد الكريم عوض الله مدير مديرية التموين ، والمحاسب محمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس، والدكتور أسامة عبد القادر منسق حياة كريمة بالشرقية وسط فرحة من أهالي المدينة.

ومن جانبه أوضح منسق حياة كريمة بالشرقية أن الهدف من اقامة وافتتاح المنافذ الاستهلاكية التابعة للمؤسسة لبيع السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار تنافسية وذات جودة عالية عن مثيلاتها بالاسواق ولتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مشيراً إلى إفتتاح منفذ أخر تابع للمؤسسة بمدينة الحسينية تزامناً مع افتتاح منفذ مدينة فاقوس لعرض وبيع اللحوم الطازجة أمام المواطنين بأسعار مخفضة، وذلك في إطار جهود مؤسسة حياة كريمة بإطلاق العديد من المبادرات الي تساهم في توفير السلع الأساسية أمام المواطنين بأسعار مخفضة وخاصه اللحوم الطازجة عبر منافذها لمجابهة غلاء المعيشة وتلبيه لاحتياجات المواطنين ولتحسين جودة معيشتهم.