وزير الكهرباء: لا انقطاعات للتيار خلال صيف 2026

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة تعمل وفق خطة متكاملة لتأمين استقرار التغذية الكهربائية خلال الفترة المقبلة.

وشدد عصمت خلال لقائه بصحفي الوزارة علي هامش الإفطار السنوي على عدم وجود أي نية اللجوء لانقطاعات للتيار الكهربائي خلال صيف عام 2026.

وأوضح عصمت، أن وزارة الكهرباء تنفذ برنامج عمل يستهدف رفع كفاءة الشبكة القومية وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات الاستهلاك المتزايد، خاصة خلال أشهر الصيف، بما يضمن استمرار الخدمة بصورة منتظمة للمواطنين.

وأكد عصمت علي أن الدولة وكافة أجهزتها تعمل على مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطن ، وتتحمل أعباء إضافية تحقيقاً لهذا الهدف.

تركيب 2.6 مليون عداد كهرباء كودي

كشف وزير الكهرباء انه الانتهاء من تركيب نحو 2.6 مليون عداد كودي ومسبق الدفع منذ يوليو 2024، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة قياس استهلاك الكهرباء، مشيرا إلى أن التوسع في العدادات الحديثة يستهدف تحقيق العدالة في المحاسبة، والحد من الفاقد، والتصدي للتعديات على الشبكة القومية.

وأكد عصمت أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات داخل شركات التوزيع.

وأضاف أن العدادات مسبقة الدفع تسهم في تحسين دقة احتساب الاستهلاك وتعزيز كفاءة التحصيل، فضلًا عن تبسيط الإجراءات أمام المواطنين.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بقيادة الدكتور محمود عصمت، والتي تستهدف دعم استقرار الشبكة القومية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تنفيذ برامج التحول الرقمي، وخفض الفاقد، ورفع كفاءة منظومة الإنتاج والتوزيع، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتطوير قطاع الطاقة وتعزيز استدامته.