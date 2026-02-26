قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
800 مليار دولار.. أوكرانيا والولايات المتحدة تبحثان حزمة الازدهار قبل مفاوضات مارس
سعر الذهب في السعودية مساء اليوم 26-2-2026.. زيادة أسبوعية
هل من مات في رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟ الإفتاء ترد
بسبب 900 ألف دولار .. صدمة في الأهلي مع الفيفا
أقاربه صوروا المشهد.. عنصر جنائي يدعي وفاته ليهرب من الشرطة بدار السلام
تبدأ الشهر المقبل.. مباريات قوية تنتظر منتخب مصر قبل كأس العالم 2026
بنفيكا ينفي اتهامات العنصرية في بلاغ بريستياني أمام ريال مدريد
ضبط زوج طعن زوجته أمام مقر عملها لخلافات على خطبة ابنتهما بالشرقية
بشتغل مع أكاديميين بس.. أحمد ماهر: أرفض المشاركة في فيلم من بطولة علي ربيع
الرياح سرعتها 70كم.. الأرصاد تحذر من أمواج البحر الأحمر لمدة 72 ساعة قادمة
الأكل عورة.. أحمد ماهر يرد على اتهامه بالبخل ويروي حلمًا غريبًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مبابي يتعرض لهتافات عنصرية في الدوري الإسباني .. والنيابة تطالب بحبس مشجع

مبابي
مبابي
حمزة شعيب

 

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، اليوم الخميس، عن تعرض النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، لهتافات عنصرية من أحد المشجعين خلال مباراة سابقة في الدوري الإسباني أمام ريال أوفييدو.

وتأتي هذه الواقعة في ظل تزايد الجدل حول حوادث العنصرية في الملاعب الأوروبية، خاصة بعد الأزمة التي شهدتها مواجهة ريال مدريد وبنفيكا في ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، والتي ارتبطت باتهامات متبادلة تتعلق بتصرفات عنصرية.

وبحسب ما أوردته صحيفة «موندو ديبورتيفو»، فإن النيابة العامة طالبت بسجن أحد المشجعين لمدة عام، إلى جانب توقيع غرامة مالية قدرها 2880 يورو، بعد اتهامه بتوجيه إساءات عنصرية إلى مبابي خلال مباراة ريال مدريد وريال أوفييدو التي أقيمت في أغسطس الماضي.

كما طالبت النيابة بإلزام المشجع بدفع تعويض مالي لمبابي بقيمة 2000 يورو، تعويضًا عن الأضرار المعنوية التي لحقت باللاعب الدولي الفرنسي، مشيرة إلى أن المتهم كان تحت تأثير الكحول وقت ارتكاب الواقعة.

وأوضحت الصحيفة أن الحادثة وقعت عقب تسجيل مبابي الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 37، حيث تعرض لإهانات عنصرية أثناء احتفاله بالهدف، تضمنت ألفاظًا مسيئة وإشارات غير لائقة.

 وأكدت أن كاميرات أحد البرامج التلفزيونية رصدت الواقعة، قبل أن يتم تداول المقطع على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، محققًا ملايين المشاهدات.

وأشارت التقارير إلى أن النيابة العامة قدمت مذكرتها الأولية إلى محكمة الدرجة الأولى في مدينة أوفييدو، في انتظار تحديد موعد رسمي للمحاكمة، وسط تأكيدات باستمرار الإجراءات القانونية في القضية.

مبابي ريال مدريد الدوري الإسباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

أسعار الفراخ اليوم

بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 رمضان

المتهمة "دعاء" وكلمة السر "شهد".. من هم قتلة عروس بورسعيد في منزل خطيبها؟

حاولت كشف أمر خطير فخلصوا عليها في منزل خطيبها.. من قتل فاطمة عروس بورسعيد؟

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

صرف معاشات مارس 2026

رسميًا.. موعد صرف معاشات مارس 2026 وأماكن الحصول عليها

صورة أرشيفية

تحرك جديد في البرلمان لتعديل عقوبة فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات

ترشيحاتنا

المجني عليه

التفاصيل الكاملة لقيام عامل وزوجته بإنهاء حياة جارتهم العجوز لسرقة مشغولاتها الذهبية بمغاغة

النيابة الإدارية

النيابة الإدارية تشرف غدا على انتخابات نقابة المهندسين

النصب الإلكتروني

تحويل مبالغ مالية بشكل عاجل.. القصة الكاملة لواقعة سقوط ضحايا الفخ الإلكتروني

بالصور

الضوء هو كلمة السر للنوم العميق.. دراسة تكشف قواعد ضبط الساعة البيولوجية

الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة

بروتين سري من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر.. اكتشاف يفتح باب الأمل لعلاج جديد

أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر

نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

طريقة عمل كيكة قدرة قادر .. طعم غني وكريمي

طريقة عمل كيكة قدرة قادر
طريقة عمل كيكة قدرة قادر
طريقة عمل كيكة قدرة قادر

فيديو

وفاة البلوجر فرح جمال

علاج مش مناسب.. وفاة البلوجر فرح جمال بعد رحلة صعبة مع مرض الأورام

احمد ماهر

الأكل عورة.. أحمد ماهر يرد على اتهامه بالبخل ويروي حلمًا غريبًا

ياسمين الخطيب

3 خراريج في الوجه.. ماذا حدث لياسمين الخطيب في ثالث يوم رمضان؟

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد