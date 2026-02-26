مبابي يتعرض لهتافات عنصرية في الدوري الإسباني .. والنيابة تطالب بحبس مشجع

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، اليوم الخميس، عن تعرض النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، لهتافات عنصرية من أحد المشجعين خلال مباراة سابقة في الدوري الإسباني أمام ريال أوفييدو.

وتأتي هذه الواقعة في ظل تزايد الجدل حول حوادث العنصرية في الملاعب الأوروبية، خاصة بعد الأزمة التي شهدتها مواجهة ريال مدريد وبنفيكا في ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، والتي ارتبطت باتهامات متبادلة تتعلق بتصرفات عنصرية.

وبحسب ما أوردته صحيفة «موندو ديبورتيفو»، فإن النيابة العامة طالبت بسجن أحد المشجعين لمدة عام، إلى جانب توقيع غرامة مالية قدرها 2880 يورو، بعد اتهامه بتوجيه إساءات عنصرية إلى مبابي خلال مباراة ريال مدريد وريال أوفييدو التي أقيمت في أغسطس الماضي.

كما طالبت النيابة بإلزام المشجع بدفع تعويض مالي لمبابي بقيمة 2000 يورو، تعويضًا عن الأضرار المعنوية التي لحقت باللاعب الدولي الفرنسي، مشيرة إلى أن المتهم كان تحت تأثير الكحول وقت ارتكاب الواقعة.

وأوضحت الصحيفة أن الحادثة وقعت عقب تسجيل مبابي الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 37، حيث تعرض لإهانات عنصرية أثناء احتفاله بالهدف، تضمنت ألفاظًا مسيئة وإشارات غير لائقة.

وأكدت أن كاميرات أحد البرامج التلفزيونية رصدت الواقعة، قبل أن يتم تداول المقطع على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، محققًا ملايين المشاهدات.

وأشارت التقارير إلى أن النيابة العامة قدمت مذكرتها الأولية إلى محكمة الدرجة الأولى في مدينة أوفييدو، في انتظار تحديد موعد رسمي للمحاكمة، وسط تأكيدات باستمرار الإجراءات القانونية في القضية.