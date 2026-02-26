الجامعة الملكية المغربية تنفي تعيين مدرب جديد للمنتخب

نفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، الأخبار التي يتم تداولها بشأن تعيين مدرب جديد للمنتخب الوطني، بديلا عن وليد الركراكي.



ونشر الحساب الرسمي لاتحاد كرة القدم المغربي، بيانا:" تنفي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الأخبار التي يتم تداولها بشأن تعيين مدرب جديد للمنتخب الوطني، وتؤكد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنها ستبلغ الرأي العام - كما قامت به سابقا - بكل المستجدات المرتبطة بالمنتخب الوطني في وقتها المناسب.

وكانت ذكرت صحفية المنتخب المغربية مساء اليوم، أن الاتحاد المغربي لكرة القدم قرر تعيين محمد وهبي مدربا لمنتخب أسود الأطلس بدلا من المدرب الحالي وليد الركراكي.