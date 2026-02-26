الرياح سرعتها 70كم.. الأرصاد تحذر من أمواج البحر الأحمر لمدة 72 ساعة قادمة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، وذلك اعتبارًا من الساعة الواحدة صباح الجمعة 27 فبراير 2026 وحتى الساعة الواحدة صباح الأحد 1 مارس 2026.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن سرعة الرياح تتراوح ما بين 50 إلى 70 كم/س، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 متر، الأمر الذي قد يتسبب في صعوبة حركة الملاحة البحرية خلال هذه الفترة.

وناشدت الأرصاد الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة، مع توخي الحذر بالنسبة للأنشطة البحرية والصيد، ومتابعة النشرات الجوية الصادرة عن الهيئة بشكل دوري.

حالة الطقس غدا الجمعة

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة 27 فبراير 2026، مشيرة إلى انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد البرودة في ساعات الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارًا، وشديد البرودة ليلًا.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا، ما بين العظمى والصغرى المتوقعة جاءت على النحو التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 9 درجات.

السواحل الشمالية: العظمى 17 والصغرى 12 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 7 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 11 درجة.

صقيع على المزروعات وأمطار بالمحافظات

كما حذرت الأرصاد، من تكون الصقيع على المزروعات خلال الطقس غدا، في مناطق وسط سيناء، مع وجود شبورة مائية صباحًا (من الرابعة حتى التاسعة صباحًا) على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال ووسط الصعيد.

وأشارت الأرصاد إلى فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية ووسط سيناء وشمال الوجه البحري.

ولفتت إلى نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، ما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، إلى جانب اضطراب في الملاحة البحرية على بعض سواحل البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 50 و70 كم/س، وارتفاع الأمواج بين 2.5 و3.5 متر.

ودعت الهيئة المواطنين إلى اتخاذ التدابير اللازمة وارتداء الملابس الثقيلة، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر، ومتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر.