لقاء سويدان: «هو وهي» نقطة التحول بحياتي الفنية.. وصدفة كشفت صوتي في جرس الفسحة

تحدثت الفنانة لقاء سويدان عن انطلاقتها الفنية الأولى، مؤكدة أن مشاركتها في مسلسل هو وهي أمام النجمة الراحلة سعاد حسني كانت محطة مفصلية في حياتها المهنية، وبداية حقيقية لارتباطها بعالم التمثيل منذ الطفولة.

فرق العمل عن أطفال

وخلال لقائها في برنامج «خط أحمر» مع الإعلامي محمد موسى على شاشة قناة الحدث اليوم، أوضحت أن تلك الفترة تزامنت مع مشاركتها في مسلسل «أجمل الزهور» مع الإعلامية نجوى إبراهيم، حيث كانت تبحث فرق العمل عن أطفال موهوبين، لتخوض بعدها اختبار أداء أمام المخرج الكبير يحيى العلمي، الذي منحها فرصة الظهور أمام الكاميرا.

وكشفت سويدان عن مفاجأة خاصة عاشتها أثناء التصوير، إذ تبين أن أغنية «جرس الفسحة» التي ظهرت ضمن أحداث المسلسل كانت بصوتها، في لحظة وصفتها بالمؤثرة وغير المتوقعة، وتركت في نفسها ذكرى لا تُنسى.

البيئة الفنية الثرية

وأعربت عن فخرها بالعمل وسط كوكبة من النجوم الكبار، من بينهم الراحل أحمد زكي، مؤكدة أن وجودها في هذه البيئة الفنية الثرية منحها خبرات مبكرة وشكّل وعيها المهني. كما أشادت بالموسيقى التصويرية التي وضعها الموسيقار عمار الشريعي، معتبرة أن العمل مع هذه القامات كان مدرسة فنية متكاملة.

الانضباط واحترام الفن

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن بدايتها بين هذه الأسماء اللامعة كانت نعمة كبيرة، إذ تعلمت منهم الانضباط واحترام الفن، واكتسبت منهم القيم التي لا تزال تؤمن بها حتى اليوم.