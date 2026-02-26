قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد عبد الحميد يثير الجدل بتصريح عن إسماعيل ياسين: حظه كان أكبر من موهبته
كشف لغز مقتل فتاة في منزل خطيبها ببورسعيد
كاف يقر زيادة تاريخية في جوائز دوري الأبطال والكونفدرالية
أولاد الراعي الحلقة 9 .. أحمد عيد يطلق النار على ماجد المصري
دعاء الجمعة الثانية من رمضان باسم الله الأعظم .. ردده طول اليوم يستجاب لك
«برودة شديدة وأمطار».. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل
مفاوضات جنيف.. إيران تتمسك بالتخصيب داخل أراضيها وترفع سقف شروط الاتفاق مع واشنطن
إنقاذ فتاة قفزت من سقالة مرسى معدية ركاب بورسعيد بقناة السويس في اللحظات الأخيرة
تهديدات بخصم 60 نقطة.. هل يهبط مانشستر سيتي إلى الدرجة الأولى؟
سموتريتش يرد على رئيس الوزراء الفلسطيني: الدولة اليهودية من النهر إلى البحر
السيد البدوى : حل مجلس إدارة صحيفة الوفد .. ولائحة جديدة للمؤسسة
موعد مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي
البنك المركزي يعلن نتائج بيع أذون خزانة بـ229.452 مليار جنيه.. تفاصيل

محمد يحيي

أعلن البنك المركزي المصري عن تلقيه طلبات شراء أذون خزانة في مزاد جرى تنظيمه اليوم الخميس الموافق 26-2-2026؛ بقيمة تبلغ 229.452 مليار جنيه بما يعادل 4.8 مليار دولار، من أصل 90 مليار جنيه مستهدف طرحها.

وفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري، والذي كشف عن طرحه لأجلي 182 و 364 يوما نيابة عن وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

وبلغت جملة الطلبات التي قدمها المستثمرين إلي البنك المركزي المصري لشراء أذون الخزانة المحلية، نحو 2643 طلبًا مقدمًا.

وبلغ جملة طلبات الشراء المقدمة من المستثمرين في أجل 364 يوما بقيمة تبلغ 131.91 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه.

وصلت جملة الطلبات المقدمة نحو 1426 طلبًا قدمه المستثمرون إلي البنك المركزي المصري لشراء أجل 364 يوما.

وبلغ متوسط سعر الفائدة نحو 23.371% و أقل سعر بنسبة 22% و أعلي سعر بنسبة 29%.

وعلى سياق متصل وصل إجمالي طلبات الشراء المقدمة من المستثمرين للاكتتاب في أجل 182 يوما نحو 97.542 مليار جنيه من أقل 40 مليًار كانت مستهدفة.

وبلغت جملة طلبات الشراء التي قدمها المستثمرون لدى البنك المركزي نحو 1217 طلبًا.

وصل متوسط سعر الفائدة نحو 24.387% وأعلي سعر بنسبة 29% و أقل سعر بنسبة 22%.

