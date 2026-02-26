البنك المركزي يعلن نتائج بيع أذون خزانة بـ229.452 مليار جنيه.. تفاصيل

أعلن البنك المركزي المصري عن تلقيه طلبات شراء أذون خزانة في مزاد جرى تنظيمه اليوم الخميس الموافق 26-2-2026؛ بقيمة تبلغ 229.452 مليار جنيه بما يعادل 4.8 مليار دولار، من أصل 90 مليار جنيه مستهدف طرحها.

وفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري، والذي كشف عن طرحه لأجلي 182 و 364 يوما نيابة عن وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

وبلغت جملة الطلبات التي قدمها المستثمرين إلي البنك المركزي المصري لشراء أذون الخزانة المحلية، نحو 2643 طلبًا مقدمًا.

وبلغ جملة طلبات الشراء المقدمة من المستثمرين في أجل 364 يوما بقيمة تبلغ 131.91 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه.

وصلت جملة الطلبات المقدمة نحو 1426 طلبًا قدمه المستثمرون إلي البنك المركزي المصري لشراء أجل 364 يوما.

وبلغ متوسط سعر الفائدة نحو 23.371% و أقل سعر بنسبة 22% و أعلي سعر بنسبة 29%.

وعلى سياق متصل وصل إجمالي طلبات الشراء المقدمة من المستثمرين للاكتتاب في أجل 182 يوما نحو 97.542 مليار جنيه من أقل 40 مليًار كانت مستهدفة.

وبلغت جملة طلبات الشراء التي قدمها المستثمرون لدى البنك المركزي نحو 1217 طلبًا.

وصل متوسط سعر الفائدة نحو 24.387% وأعلي سعر بنسبة 29% و أقل سعر بنسبة 22%.