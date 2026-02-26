ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس غدًا الجمعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدًا الجمعة 27 فبراير 2026، محذرة من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع ظهور عدد من الظواهر الجوية المؤثرة، أبرزها الشبورة المائية ونشاط الرياح وفرص سقوط الأمطار على بعض المناطق.

طقس شديد البرودة صباحًا وليلاً

وأوضحت هيئة الأرصاد أن الطقس غدًا الجمعة يكون شديد البرودة في الصباح الباكر، ومائلًا للبرودة خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلًا، مع فرص لتكوّن الصقيع على المزروعات في مناطق من وسط سيناء، ما يستدعي اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المحاصيل الزراعية.







الشبورة المائية تضرب الطرق السريعة

وبشأن الظواهر الجوية المتوقعة، أشارت الأرصاد إلى تكوّن شبورة مائية كثيفة نسبيًا خلال الفترة من الساعة 4 وحتى 9 صباحًا، على مناطق من شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى، ومدن القناة، وشمال الصعيد، ووسط سيناء، وهو ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية خاصة على الطرق الزراعية والسريعة.

فرص أمطار متفرقة على عدة مناطق

وتوقعت الهيئة فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، إلى جانب فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، ووسط سيناء، وشمال الوجه البحري.

نشاط رياح يزيد الإحساس بالبرودة

كما يشهد الطقس نشاطًا ملحوظًا للرياح على أغلب الأنحاء، ما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر.



اضطراب الملاحة بالبحر الأحمر

وحذرت هيئة الأرصاد من اضطراب الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل البحر الأحمر، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 50 و70 كم/س، مع ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 متر، داعية الصيادين ومرتادي البحر إلى توخي الحذر.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة 27 فبراير 2026

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 19 09

العاصمة الادارية 20 08

6 اكتوبر 20 08

بنهــــا 19 09

دمنهور 19 09

وادى النطرون 18 09

كفر الشيخ 18 08

بلطيم 18 08

المنصورة 19 09

الزقازيق 19 09

شبين الكوم 18 09

طنطا 17 08

دمياط 17 08

بورسعيد 17 12

الإسماعيلية 20 08

السويس 19 09

العريش 18 10

رفح 18 09

رأس سدر 18 10

نخل 16 06

كاترين 12 00

الطور 20 14

طابا 19 11

شرم الشيخ 22 14

الغردقة 20 12

الاسكندرية 18 12

العلمين 17 11

مطروح 17 12

السلوم 16 10

سيوة 19 06

رأس غارب 21 12

سفاجا 22 13

مرسى علم 23 14

شلاتين 26 17

حلايب 24 18

أبو رماد 24 16

مرسى حميرة 23 18

أبــــــرق 25 14

جبل علبة 24 15

رأس حدربة 22 18

الفيوم 19 09

بني سويف 19 08

المنيا 20 07

أسيوط 20 07

سوهاج 22 09

قنا 23 10

الأقصر 24 10

أسوان 25 11

الوادى الجديد 22 08

أبوسمبل 25 12