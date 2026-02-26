قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصطفى بكري: المنطقة تمر بأخطر مراحلها.. وعلاقة مصر والسعودية استراتيجية لا تقبل المساس
شغب مباراة الأهلي والجيش الملكي.. كاف يستمع للأطراف ويترقب القرارات الأسبوع المقبل
قبل عيد الفطر.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 للعاملين بالدولة
وزير الخارجية الإيراني: جولة المفاوضات المقبلة مع واشنطن في فيينا الاثنين
ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس غدًا الجمعة
مصطفى بكري: مصر قلب العروبة ونواجه المؤامرات بحسم… وأبو العينين يدعم حرية الإعلام
ما حكم لعب الأطفال أثناء الصلاة؟ علي جمعة: الطفولة توقف الأحكام
الرياضة : لا علاقة لنا بتجميد اتحاد السباحة.. واستمرار عمله طبيعي بعد استئناف قضية يوسف
الجيش الملكي يرد على كاف بشأن أحداث مباراة الأهلي
فيفا يزيح الستار عن البوستر الرسمي لكأس العالم 2026
إصابة 10 أشخاص في حريق بشركة تغليف بالعاشر من رمضان
صلاة تجعل الملائكة تسأل عنك في رمضان.. يغفلها الكثيرون
خدمات

ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس غدًا الجمعة

الأرصاد
الأرصاد
عبد العزيز جمال

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدًا الجمعة 27 فبراير 2026، محذرة من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع ظهور عدد من الظواهر الجوية المؤثرة، أبرزها الشبورة المائية ونشاط الرياح وفرص سقوط الأمطار على بعض المناطق.

طقس شديد البرودة صباحًا وليلاً

وأوضحت هيئة الأرصاد أن الطقس غدًا الجمعة يكون شديد البرودة في الصباح الباكر، ومائلًا للبرودة خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلًا، مع فرص لتكوّن الصقيع على المزروعات في مناطق من وسط سيناء، ما يستدعي اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المحاصيل الزراعية.
 

هيئة الأرصاد


 

الشبورة المائية تضرب الطرق السريعة

وبشأن الظواهر الجوية المتوقعة، أشارت الأرصاد إلى تكوّن شبورة مائية كثيفة نسبيًا خلال الفترة من الساعة 4 وحتى 9 صباحًا، على مناطق من شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى، ومدن القناة، وشمال الصعيد، ووسط سيناء، وهو ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية خاصة على الطرق الزراعية والسريعة.

فرص أمطار متفرقة على عدة مناطق

وتوقعت الهيئة فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، إلى جانب فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، ووسط سيناء، وشمال الوجه البحري.

نشاط رياح يزيد الإحساس بالبرودة

كما يشهد الطقس نشاطًا ملحوظًا للرياح على أغلب الأنحاء، ما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر.
 

الأرصاد

اضطراب الملاحة بالبحر الأحمر

وحذرت هيئة الأرصاد من اضطراب الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل البحر الأحمر، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 50 و70 كم/س، مع ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 متر، داعية الصيادين ومرتادي البحر إلى توخي الحذر.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة 27 فبراير 2026

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 19 09
العاصمة الادارية 20 08
6 اكتوبر 20 08
بنهــــا 19 09
دمنهور 19 09
وادى النطرون 18 09
كفر الشيخ 18 08
بلطيم 18 08
المنصورة 19 09
الزقازيق 19 09
شبين الكوم 18 09
طنطا 17 08
دمياط 17 08
بورسعيد 17 12
الإسماعيلية 20 08
السويس 19 09
العريش 18 10
رفح 18 09
رأس سدر 18 10
نخل 16 06
كاترين 12 00
الطور 20 14
طابا 19 11
شرم الشيخ 22 14
الغردقة 20 12
الاسكندرية 18 12
العلمين 17 11
مطروح 17 12
السلوم 16 10
سيوة 19 06
رأس غارب 21 12
سفاجا 22 13
مرسى علم 23 14
شلاتين 26 17
حلايب 24 18
أبو رماد 24 16
مرسى حميرة 23 18
أبــــــرق 25 14
جبل علبة 24 15
رأس حدربة 22 18
الفيوم 19 09
بني سويف 19 08
المنيا 20 07
أسيوط 20 07
سوهاج 22 09
قنا 23 10
الأقصر 24 10
أسوان 25 11
الوادى الجديد 22 08
أبوسمبل 25 12

الأرصاد حالة الطقس حالة الطقس غدًا الجمعة انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة طقس شديد البرودة درجات الحرارة

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

المتهمة "دعاء" وكلمة السر "شهد".. من هم قتلة عروس بورسعيد في منزل خطيبها؟

حاولت كشف أمر خطير فخلصوا عليها في منزل خطيبها.. من قتل فاطمة عروس بورسعيد؟

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

أسعار الفراخ اليوم

بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 رمضان

صورة أرشيفية

تحرك جديد في البرلمان لتعديل عقوبة فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات

صرف معاشات مارس 2026

رسميًا.. موعد صرف معاشات مارس 2026 وأماكن الحصول عليها

أسعار الذهب

توقعات صادمة بشأن أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.. ماذا سيحدث؟

لغز جيرايسيت

لغز جيرايسيت.. سر اصطدام مدفون في قلب الأرض| ما الحكاية؟

عمر مرموش

5 أسباب تجعل برشلونة يحلم بضم عمر مرموش.. ما القصة؟

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالطماطم والخضرة وعجة البطاطس بالبيض

عجة البطاطس بالبيض
عجة البطاطس بالبيض
عجة البطاطس بالبيض

الضوء هو كلمة السر للنوم العميق.. دراسة تكشف قواعد ضبط الساعة البيولوجية

الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة

بروتين سري من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر.. اكتشاف يفتح باب الأمل لعلاج جديد

أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر

نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

وفاة البلوجر فرح جمال

علاج مش مناسب.. وفاة البلوجر فرح جمال بعد رحلة صعبة مع مرض الأورام

احمد ماهر

الأكل عورة.. أحمد ماهر يرد على اتهامه بالبخل ويروي حلمًا غريبًا

ياسمين الخطيب

3 خراريج في الوجه.. ماذا حدث لياسمين الخطيب في ثالث يوم رمضان؟

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

