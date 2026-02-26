من الجدية إلى الكوميديا .. آيتن عامر تلفت الأنظار بمسلسل كلهم بيحبوا مودى

نجحت الفنانة آيتن عامر في خطف الأنظار بقوة خلال مشاركتها في مسلسل كلهم بيحبوا مودى، حيث قدمت شخصية مختلفة وجديدة عليها، لتؤكد مرة أخرى قدرتها على التنوع والانتقال بسلاسة بين الدراما والكوميديا، وهو ما جعل الجمهور يشيد بأدائها منذ الحلقات الأولى.

تظهر آيتن خلال أحداث المسلسل بشخصية جادة وهادئة في البداية، فتاة تتحمل المسؤولية وتتعامل بعقلانية مع المواقف، لكن مع تطور الأحداث وزواجها من ياسر جلال، تبدأ ملامح أخرى من شخصيتها في الظهور، حيث تطل روحها الكوميدية وخفة ظلها بشكل تدريجي، ما أضفى على الأحداث طابعًا مميزًا ومحببًا لدى المشاهدين هذا التحول في الأداء أبرز مرونتها الفنية وقدرتها على تجسيد أكثر من بعد داخل الشخصية نفسها دون مبالغة.

آيتن عامر - مسلسل كلهم بيحبوا مودي

الكيمياء الفنية بين آيتن عامر وياسر جلال كانت واحدة من أبرز عوامل نجاح العمل، حيث بدا الانسجام واضحًا في المشاهد الرومانسية والكوميدية على حد سواء، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تفاعل الجمهور مع قصة حبهما داخل المسلسل، ولم يقتصر التألق على الثنائية بينهما فقط، بل قدمت آيتن أيضًا مشاهد مميزة أمام سلوى عثمان التي تجسد دور والدتها، حيث ظهرت علاقة الأم بابنتها بشكل واقعي مليء بالمشاعر والمواقف الطريفة.

كما تألقت في مشاهدها مع محسن منصور الذي يجسد دور والدها "معلم الجزارة"، وقدمت معه حالة درامية اجتماعية بسيطة وقريبة من الجمهور، عكست أجواء الأسرة المصرية بشكل محبب.

وكان هناك عدد من المشاهد خلال العمل بينها وبين الفنان ياسر جلال التي حظيت بإشادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة لما تميز به من خفة ظل وأجواء احتفالية مبهجة، منها مشاهد الفرح، بالإضافة إلى غناء ياسر جلال لإحدى الأغنيات ضمن أحداث المسلسل، وهو ما أضفى طابعًا خاصًا على المشهد وجعله حديث الجمهور، كما ان مشاهدها عندما سافرت خارج مصر لقضاء شهر العسل مع زوجها مودى الشخصية الذى يقدمها ياسر جلال وغيرها من المشاهد الكوميدية أيضا .

آيتن عامر - مسلسل كلهم بيحبوا مودي

بشكل عام، أكدت آيتن عامر من خلال هذا العمل أنها فنانة قادرة على التجديد وصناعة حالة فنية متكاملة، تجمع بين الأداء الصادق والحضور القوي، لتواصل بذلك تألقها وتثبت مكانتها كواحدة من أبرز نجمات جيلها.

مسلسل كلهم بيحبوا مودي

ويعد مسلسل كلهم بيحبوا مودي، مكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته كل من، ياسر جلال، آيتن عامر، ميرفت أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الأتربي، جوري بكر، ريهام الشنواني، يمنى طولان، جودي مسعود، سلوى عثمان، إيمان يوسف، ومحسن منصور، وأيمن عزب، إضافة إلى إيرينا يسري ملكة جمال مصر 2025، والعمل تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.