توقف مؤقت للطواف بالحرم بسبب الزحام الشديد وزيادة أعداد المعتمرين
تركي آل الشيخ يشهد توقيع عقد شراكة مع MBC مصر من القاهرة.. تفاصيل
أحمد عبد الحميد يثير الجدل بتصريح عن إسماعيل ياسين: حظه كان أكبر من موهبته
كشف لغز مقتل فتاة في منزل خطيبها ببورسعيد
كاف يقر زيادة تاريخية في جوائز دوري الأبطال والكونفدرالية
أولاد الراعي الحلقة 9 .. أحمد عيد يطلق النار على ماجد المصري
دعاء الجمعة الثانية من رمضان باسم الله الأعظم .. ردده طول اليوم يستجاب لك
«برودة شديدة وأمطار».. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل
مفاوضات جنيف.. إيران تتمسك بالتخصيب داخل أراضيها وترفع سقف شروط الاتفاق مع واشنطن
إنقاذ فتاة قفزت من سقالة مرسى معدية ركاب بورسعيد بقناة السويس في اللحظات الأخيرة
تهديدات بخصم 60 نقطة.. هل يهبط مانشستر سيتي إلى الدرجة الأولى؟
سموتريتش يرد على رئيس الوزراء الفلسطيني: الدولة اليهودية من النهر إلى البحر
رياضة

كاف يقر زيادة تاريخية في جوائز دوري الأبطال والكونفدرالية

دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية
دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية
إسلام مقلد

أعلنت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الخميس، اعتماد زيادة غير مسبوقة في قيمة الجوائز المالية لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من نسخة 2025-2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز العوائد المادية للأندية المشاركة ورفع القيمة التسويقية للمسابقتين.

6 ملايين دولار لبطل دوري الأبطال

وبموجب القرار الجديد، سيحصل بطل دوري أبطال إفريقيا على 6 ملايين دولار، بينما ينال الوصيف مليوني دولار.

كما تقرر منح كل فريق يودع البطولة من نصف النهائي مليونًا و200 ألف دولار، في حين يحصل كل فريق يغادر من ربع النهائي على 900 ألف دولار. أما صاحبا المركزين الثالث والرابع في دور المجموعات فسينال كل منهما 700 ألف دولار.

قفزة مالية في الكونفدرالية

وشهدت بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية زيادة ملحوظة أيضًا، حيث سيحصل البطل على 4 ملايين دولار، مقابل مليون دولار للوصيف.

كما تقرر منح كل فريق خاسر في الدور نصف النهائي 750 ألف دولار، في إطار إعادة هيكلة شاملة لمنظومة المكافآت.

دفعة قوية للأندية الإفريقية

وتعكس هذه الزيادة توجه كاف نحو دعم الاستقرار المالي للأندية الإفريقية، وتعزيز قدرتها التنافسية قارياً، في ظل تصاعد قيمة الجوائز في البطولات القارية الأخرى حول العالم.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم دوري أبطال إفريقيا كأس الكونفدرالية الإفريقية كأس الكونفدرالية

عجة البطاطس بالبيض
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
نائب محافظ الشرقية
