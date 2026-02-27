كاف يقر زيادة تاريخية في جوائز دوري الأبطال والكونفدرالية

أعلنت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الخميس، اعتماد زيادة غير مسبوقة في قيمة الجوائز المالية لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من نسخة 2025-2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز العوائد المادية للأندية المشاركة ورفع القيمة التسويقية للمسابقتين.

6 ملايين دولار لبطل دوري الأبطال

وبموجب القرار الجديد، سيحصل بطل دوري أبطال إفريقيا على 6 ملايين دولار، بينما ينال الوصيف مليوني دولار.

كما تقرر منح كل فريق يودع البطولة من نصف النهائي مليونًا و200 ألف دولار، في حين يحصل كل فريق يغادر من ربع النهائي على 900 ألف دولار. أما صاحبا المركزين الثالث والرابع في دور المجموعات فسينال كل منهما 700 ألف دولار.

قفزة مالية في الكونفدرالية

وشهدت بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية زيادة ملحوظة أيضًا، حيث سيحصل البطل على 4 ملايين دولار، مقابل مليون دولار للوصيف.

كما تقرر منح كل فريق خاسر في الدور نصف النهائي 750 ألف دولار، في إطار إعادة هيكلة شاملة لمنظومة المكافآت.

دفعة قوية للأندية الإفريقية

وتعكس هذه الزيادة توجه كاف نحو دعم الاستقرار المالي للأندية الإفريقية، وتعزيز قدرتها التنافسية قارياً، في ظل تصاعد قيمة الجوائز في البطولات القارية الأخرى حول العالم.