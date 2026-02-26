قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الجنيه الذهب مساء اليوم 26-2-2026.. زيادة طفيفة

محمد يحيي

سجل سعر الجنيه الذهب زيادة طفيفة في ختام تعاملات اليوم الخميس الموافق 26-2-2026 علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

الجنيه الذهب يصعد

وأظهر سعر الجنيه الذهب زيادة بلغى 80 جنيه في المتوسط منذ مطلع الأسبوع الجاري.

800 جنيه فرق.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 1/7/2025

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

بلغ آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب نحو 55.68 ألف جنيه للشراء و 55.28 ألف جنيه للبيع.

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر الذهب في مصر تراجعًا بقيمة 20 جنيه في المتوسط علي مستوي الأعيرة الذهبية مع ختام تعاملات اليوم.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب نحو 6960 جنيه.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7954 جنيه للشراء و 7897 جنيه للبيع.

سعر عيار 22

سجل سعر عيار 22 نحو 7291 جنيه للشراء و 7239 جنيه للبيع.

1000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6960 جنيه للشراء و 6910 جنيه للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5965 جنيه للشراء و 5923 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 55.68 ألف جنيه للشراء و 55.28 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 5180 دولار للبيع و 5179 دولار للبيع.

عجة البطاطس بالبيض
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
نائب محافظ الشرقية
