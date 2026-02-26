سعر الجنيه الذهب مساء اليوم 26-2-2026.. زيادة طفيفة

سجل سعر الجنيه الذهب زيادة طفيفة في ختام تعاملات اليوم الخميس الموافق 26-2-2026 علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

الجنيه الذهب يصعد

وأظهر سعر الجنيه الذهب زيادة بلغى 80 جنيه في المتوسط منذ مطلع الأسبوع الجاري.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

بلغ آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب نحو 55.68 ألف جنيه للشراء و 55.28 ألف جنيه للبيع.

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر الذهب في مصر تراجعًا بقيمة 20 جنيه في المتوسط علي مستوي الأعيرة الذهبية مع ختام تعاملات اليوم.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب نحو 6960 جنيه.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7954 جنيه للشراء و 7897 جنيه للبيع.

سعر عيار 22

سجل سعر عيار 22 نحو 7291 جنيه للشراء و 7239 جنيه للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6960 جنيه للشراء و 6910 جنيه للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5965 جنيه للشراء و 5923 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 5180 دولار للبيع و 5179 دولار للبيع.