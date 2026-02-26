قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تبدأ الشهر المقبل.. مباريات قوية تنتظر منتخب مصر قبل كأس العالم 2026
بنفيكا ينفي اتهامات العنصرية في بلاغ بريستياني أمام ريال مدريد
ضبط زوج طعن زوجته أمام مقر عملها لخلافات على خطبة ابنتهما بالشرقية
بشتغل مع أكاديميين بس.. أحمد ماهر: أرفض المشاركة في فيلم من بطولة علي ربيع
الرياح سرعتها 70كم.. الأرصاد تحذر من أمواج البحر الأحمر لمدة 72 ساعة قادمة
الأكل عورة.. أحمد ماهر يرد على اتهامه بالبخل ويروي حلمًا غريبًا
الرئيس السيسي يجري اتصالًا هاتفيًا بشيخ الأزهر للاطمئنان على صحته.. وشيخ الأزهر يعرب عن بالغ شكره وتقديره لهذه اللفتة الكريمة
مسلسل صحاب الأرض الحلقة 9.. قوات الاحتلال يأمرون باعتقال أبناء إياد نصار
حاولت كشف أمر خطير فخلصوا عليها في منزل خطيبها.. من قتل فاطمة عروس بورسعيد؟
مسلسل صحاب الأرض الحلقة 9.. قوات الاحتلال تلاحق منة شلبي
أخبار البلد

شهادات معتمدة .. التنافسي للتعلم الإلكتروني يعلن عن منحة مجانية في الذكاء الاصطناعي

حنان توفيق

أعلن المركز التنافسي للتعلم الإلكتروني، عن تقديم منحة تدريب مجانية تشمل عدة برامج تكنولوجية، بالتعاون مع أكاديمية سيسكو للشبكات، وذلك خلال شهر مارس عبر الإنترنت بنظام التعلم الذاتي.

وتستهدف المنحة الطلاب والخريجين من مختلف المحافظات، وتتيح فرصة للحصول على شهادة من المركز والأكاديمية.

كما تشمل البرامج المتاحة بالمنحة: الوعي الرقمي، أساسيات أجهزة الحاسب الآلي، مقدمة في الأمن السيبراني، مقدمة في الذكاء الاصطناعي، مقدمة في علوم البيانات، الأمان الرقمي، ويمكن للمتدرب التسجيل في برنامج واحد أو برنامجين في نفس الوقت بالضغط عليه من خلال الرابط التالي:
https://mcit.gov.eg/.../Latest_News/Announcement/99012
وللحصول على الشهادة، يجب الانتهاء من المحتوى التدريبي باللغة الإنجليزية، ومشاهدة المقاطع المصوّرة، وحضور ورش العمل المتاحة عبر الإنترنت، وإتمام المهام المطلوبة خلال أسبوعين من بداية التدريب.
سيتم إرسال رسالة تأكيد على البريد الإلكتروني تتضمن نموذج التسجيل وخطوات إنشاء حساب على الموقع.

منحة مجانية في الذكاء الاصطناعي برامج تكنولوجية أكاديمية سيسكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

أسعار الفراخ اليوم

بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 رمضان

وزير التربية والتعليم

15 قرار نهائي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

المتهمة "دعاء" وكلمة السر "شهد".. من هم قتلة عروس بورسعيد في منزل خطيبها؟

حاولت كشف أمر خطير فخلصوا عليها في منزل خطيبها.. من قتل فاطمة عروس بورسعيد؟

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

صرف معاشات مارس 2026

رسميًا.. موعد صرف معاشات مارس 2026 وأماكن الحصول عليها

ترشيحاتنا

سؤال الطفلة من برنامج اقرأ وربك الأكرم

كيف كان يعامل النبي الأطفال؟ أحمد عصام فرحات يجيب

سؤال الطفل محمد من برنامج اقرأ وربك الأكرم

ما هي أسماء أولاد النبي من الذكور والإناث؟ أحمد عصام فرحات يجيب

الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية

درس التراويح بالجامع الأزهر يحذر من انشغال الآباء عن أبنائهم ويطالبهم بأن يكونوا قدوة حسنة لهم

بالصور

الضوء هو كلمة السر للنوم العميق.. دراسة تكشف قواعد ضبط الساعة البيولوجية

بروتين سري من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر.. اكتشاف يفتح باب الأمل لعلاج جديد

نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

طريقة عمل كيكة قدرة قادر .. طعم غني وكريمي

فيديو

وفاة البلوجر فرح جمال

علاج مش مناسب.. وفاة البلوجر فرح جمال بعد رحلة صعبة مع مرض الأورام

احمد ماهر

الأكل عورة.. أحمد ماهر يرد على اتهامه بالبخل ويروي حلمًا غريبًا

ياسمين الخطيب

3 خراريج في الوجه.. ماذا حدث لياسمين الخطيب في ثالث يوم رمضان؟

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

