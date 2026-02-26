شهادات معتمدة .. التنافسي للتعلم الإلكتروني يعلن عن منحة مجانية في الذكاء الاصطناعي

أعلن المركز التنافسي للتعلم الإلكتروني، عن تقديم منحة تدريب مجانية تشمل عدة برامج تكنولوجية، بالتعاون مع أكاديمية سيسكو للشبكات، وذلك خلال شهر مارس عبر الإنترنت بنظام التعلم الذاتي.

وتستهدف المنحة الطلاب والخريجين من مختلف المحافظات، وتتيح فرصة للحصول على شهادة من المركز والأكاديمية.

كما تشمل البرامج المتاحة بالمنحة: الوعي الرقمي، أساسيات أجهزة الحاسب الآلي، مقدمة في الأمن السيبراني، مقدمة في الذكاء الاصطناعي، مقدمة في علوم البيانات، الأمان الرقمي، ويمكن للمتدرب التسجيل في برنامج واحد أو برنامجين في نفس الوقت بالضغط عليه من خلال الرابط التالي:

https://mcit.gov.eg/.../Latest_News/Announcement/99012

وللحصول على الشهادة، يجب الانتهاء من المحتوى التدريبي باللغة الإنجليزية، ومشاهدة المقاطع المصوّرة، وحضور ورش العمل المتاحة عبر الإنترنت، وإتمام المهام المطلوبة خلال أسبوعين من بداية التدريب.

سيتم إرسال رسالة تأكيد على البريد الإلكتروني تتضمن نموذج التسجيل وخطوات إنشاء حساب على الموقع.