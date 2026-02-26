الهيئة القومية لسكك حديد مصر تنفذ برامج توعوية للمدارس لتعزيز السلامة

تواصل الهيئة القومية لسكك حديد مصر تنفيذ برامجها التوعوية من خلال تنظيم زيارات ميدانية لطلبة المدارس بمختلف المحافظات وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وفي هذا الإطار استقبلت محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل مجموعة من طلاب وطالبات المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، حيث اطلعوا على الإمكانيات الحديثة التي تم تزويد المحطة بها، والتي تعكس حجم الطفرة التي يشهدها قطاع السكك الحديدية في مصر.

وأبدى الطلاب سعادتهم بهذه الزيارة مشيدين بمستوى التطوير الملموس مؤكدين على أهمية دورهم في نشر ثقافة الحفاظ على الممتلكات العامة، والالتزام بالسلوكيات الإيجابية عند استخدام وسائل النقل، خاصة مرفق السكك الحديدية.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار التعاون المشترك بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بهدف ترسيخ الوعي لدى الطلاب بأهمية الحفاظ على المرافق الحيوية ودعم جهود الدولة في تحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة للمواطنين .