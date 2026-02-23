النقل : التوسع في تصنيع مكونات قطع غيار قطارات السكة الحديد

في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتطوير المستمر لمنظومة السكك الحديدية لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، أجرى الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل جولة تفقدية هامة بورشة الشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية ايرماس المتخصصة في صيانة وتجديد وإعادة تأهيل جميع الجرارات العاملة على خطوط السكك الحديدية.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لمنظومات التأمين الفنى وأعمال الصيانة والإصلاح والتطوير لقطاع السكك الحديدية والجهود المبذولة لتنفيذ خطة الدولة لتوطين الصناعات المتخصصة والإنتاج المحلى لمستلزمات التشغيل وقطع الغيار الضرورية ، حيث كان في استقباله كل من المهندس وجدي رضوان نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي والمهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر واللواء مهندس محمد عبد اللطيف رئيس شركة ايرماس وعدد من قيادات الهيئة.

تضمنت الجولة تفقد المرور على ورش العمليات وإصلاح الهياكل - عمرة مواتير الجر - الرفع والتركيب - عمرة المحركات - عمرة المولدات وعمرة البواجي.

شاهد وزير النقل اعمال الصيانة واعادة التأهيل لعدد من الجرارات داخل الشركة حيث انتهت الشركة من تنفيذ أعمال الصيانة لعدد 39 جرار ضمن مشروع صيانة تجديد وإعادة تأهيل عدد 41 جرار EMD تم تنفيذ أعمال الصيانة والعمرة الكاملة لها ، كما تقوم الشركة حاليا بالتجهيز لمشروع تطوير وتعديل 100 جرار هنشل بالتعاون مع شركة PRL الأمريكية ، كما تفقد الوزير عدد من الورش الإنتاجية ، وشاهد الوزير خلال جولته عدد من المعدات الحديثة مثل معدات البورينج CNC الخاصة بإعادة تأهيل أجسام موتورات الجر وأجسام المحركات بالإضافة إلى عدد من قطع الغيار التي تم انتاجها محليا داخل الورشة وبالتعاون مع الشركات المحلية مثل سوست البواجي والكاوتش وميكانيزمات الفرامل وخزانات الهواء وبعض تروس الخاصة بمحركات الديزل وعلب شحم مواتير الجر وأجزاء أخرى

واكد الفريق مهندس كامل الوزير علىّ ضرورة استمرار بذل كافة الجهود لتنفيذ أعمال الصيانة والاصلاح للجرارات وفق قياسات الجودة العالية مشيرا إلى حرص وزارة النقل على تطوير ورش ايرماس خلال الفترة الماضية وذلك في إطار الخطة الشاملة لتطوير كافة الورش على مستوى الجمهورية وتدعيمها بأحدث المعدات والأجهزة حيث أصبحت ايرماس أحد أهم ركائز منظومة التأمين الفنى وإجراء العمرات الخاصة بالجرارات داخل الهيئة مؤكدا على أنه لا يقتصر دورها على أعمال العمرات الفنية الشاملة بل يمتد ليشمل تصنيع العديد من قطع الغيار الضرورية محليا بالاضافة الى صيانة وأصلاح الأوناش .

وأشار الوزير إلى الأهمية الكبيرة لأعمال الصيانة المستمرة للمعدات والجرارات وان يتم تنفيذ كافة أعمال اللحام والدهانات للجرارات بجودة عالية وضرورة عدم خروج أي جرار من الورش إلا بعد التأكد من الحالة الفنية له بما ينعكس إيجابيا على الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

كما أكد وزير النقل أهمية الاستمرار فى بذل كافة الجهود لزيادة الإنتاج والتوسع في تصنيع مكونات قطع الغيار وتوطين الصناعات المغذية للسكك الحديدية بما يتماشى خطة الدولة فى هذا الإطار ، وبما يساهم فى رفع الكفاءة التشغيلية للجرارات وزيادة نسبة جاهزيتها، لضمان استمرارية وأمان حركة القطارات في جميع أنحاء الجمهورية. لافتا الى أهمية عمل لجنة تدبير قطع الغيار والتي تتكون من مهندس الورشة المتخصص والملاحظ المتخصص ومسئول الشئون المالية وان تكون قطع الغيار أصلية كما شدد الوزير على ضرورة الدفع بالمهندسين الشباب داخل الورشة لخلق أجيال جديدة من المهندسين المتخصصين في اعمال الدعم الفني للجرارات مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد إستمرار زيارة كافة ورش السكك الحديدية في إطار متابعة تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير الورش، والتي تشمل تطوير (33) ورشة (تم الانتهاء من تطويرها) ،وإنشاء عدد (11) ورشة جديدة تم الإنتهاء من عدد (😎 منها وجار الإنتهاء من عدد (3) ورش باعتبار أنتطوير التامين الفني والورش هو أحد المحاور( 7 ) في تطوير منظومة السكك الحديدية والتي تشمل (تطوير الوحدات المتحركة - تطوير البنية الاساسية - تطوير انظمة الاتصالات والسيطرة والتحكم - تطوير التامين الفني والورش - الارتقاء بالعنصر البشري - تطوير الهيكل التنظيمي - )تطوير الهيكل المالي.

شركة ايرماس تعد من الشركات التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر حيث تبلغ مساحتها الكلية 27 فدان تقريبا وتحتوى على أكبر الورش الرئيسية المتخصصة فى صيانة وتجديد وإعادة تأهيل الجرارات بمتوسط انتاج شهرى من 12 – 15 جرار عمرة عمومية بالإضافة إلى 10 جرارات اصلاح أعطال وحوادث ، ويعمل بها أكثر من 1588 عامل وفنى ومهندس.