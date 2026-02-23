بالذهبي.. ليلى علوي تثير السوشيال ميديا في رمضان

أطلت الفنانة ليلي علوي خلال فعاليات رمضان بإطلالة فريدة بالقفطان الذهبي، حيث أثارت إعجاب الجمهور والنقاد على حد سواء.

تفاصيل إطلالة ليلي علوي

الإطلالة جاءت بتصميم عصري يجمع بين التراث والفخامة، مع لمسات معدنية جذابة أضفت إشراقة شبابية على وجهها، ما جعلها تبدو أصغر بما يقارب 20 سنة.



المصمم الذي اختار الفستان اعتمد على خامات فاخرة تتناسب مع أجواء رمضان، كما جاءت تفاصيل التطريز اليدوي دقيقة وأنيقة، ما جعل القفطان يجمع بين الفخامة والراحة في آن واحد. إضافة إلى ذلك، أكملت ليلي علوي الإطلالة بإكسسوارات ذهبية بسيطة وتسريحة شعر ناعمة، ما ساهم في إبراز جمالها الطبيعي دون مبالغة.

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع إطلالتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول المتابعون صورها بشكل واسع مع تعليقات مثنية على أناقتها ورقي اختيارها للملابس.

وأشار خبراء الموضة إلى أن اختيار اللون الذهبي يعكس الذوق الرفيع ويضيف إشراقة للشخصية، خاصة في المناسبات الرمضانية التي يحرص فيها النجوم على تقديم إطلالات مميزة.



إطلالة ليلي علوي الجديدة تعد إضافة مميزة لموسم رمضان، وتؤكد على قدرتها الدائمة على الجمع بين الأناقة والجرأة في اختيار الموضة، لتبقى واحدة من النجمات الأكثر تأثيراً في اختيار إطلالات تلفت الانتباه.