النقل : التوسع في تصنيع مكونات قطع غيار قطارات السكة الحديد
كيف برأ القرآن السيدة عائشة من الافتراء في حادثة الإفك؟.. دينا أبو الخير توضح
مصر تواصل استقبال وعلاج الجرحى الفلسطينيين وتسهيل العودة إلى غزة
مدبولي يشهد إطلاق مبادرة أبواب الخير.. غدا
شعبة النقل الدولي: 600 مليون دولار استثمارات بمحطة «تحيا مصر 1» تعزز تنافسية ميناء دمياط
بسبب 35 ألف أسرة | طلب برلماني عاجل بوقف رواتب مسئولين بوزارة الزراعة
صراع النقاط الأخيرة.. مباريات الحسم تحدد مصير صدارة الدوري قبل انطلاق الدور الثاني.. تعرف عليها بالكامل
دعاء اليوم الخامس من رمضان لانشراح الصدر وتيسير الأمور
الأوكازيون الشتوي 2026.. إزاي تبلغ عن التخفيضات الوهمية؟
هل يجوز قضاء صلاة التراويح لمن فاتته؟.. الإفتاء تجيب
محافظ البنك المركزي يلتقي وزير التعليم العالي لبحث التعاون المشترك
سقوط أمطار في المنوفية والدفع بسيارات لرفع تجمعات المياه.. صور
بالذهبي.. ليلى علوي تثير السوشيال ميديا في رمضان

ليلي علوي
ليلي علوي
ريهام قدري

أطلت الفنانة ليلي علوي خلال فعاليات رمضان بإطلالة فريدة بالقفطان الذهبي، حيث أثارت إعجاب الجمهور والنقاد على حد سواء. 

تفاصيل إطلالة ليلي علوي 

الإطلالة جاءت بتصميم عصري يجمع بين التراث والفخامة، مع لمسات معدنية جذابة أضفت إشراقة شبابية على وجهها، ما جعلها تبدو أصغر بما يقارب 20 سنة.


المصمم الذي اختار الفستان اعتمد على خامات فاخرة تتناسب مع أجواء رمضان، كما جاءت تفاصيل التطريز اليدوي دقيقة وأنيقة، ما جعل القفطان يجمع بين الفخامة والراحة في آن واحد. إضافة إلى ذلك، أكملت ليلي علوي الإطلالة بإكسسوارات ذهبية بسيطة وتسريحة شعر ناعمة، ما ساهم في إبراز جمالها الطبيعي دون مبالغة.
تفاعل الجمهور بشكل كبير مع إطلالتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول المتابعون صورها بشكل واسع مع تعليقات مثنية على أناقتها ورقي اختيارها للملابس.

 وأشار خبراء الموضة إلى أن اختيار اللون الذهبي يعكس الذوق الرفيع ويضيف إشراقة للشخصية، خاصة في المناسبات الرمضانية التي يحرص فيها النجوم على تقديم إطلالات مميزة.


إطلالة ليلي علوي الجديدة تعد إضافة مميزة لموسم رمضان، وتؤكد على قدرتها الدائمة على الجمع بين الأناقة والجرأة في اختيار الموضة، لتبقى واحدة من النجمات الأكثر تأثيراً في اختيار إطلالات تلفت الانتباه.

ايمان الزيدي و عبد المنصف

بعد 7 سنوات صمت.. أول رد من طليقة محمد عبد المنصف عقب أزمتها الأخيرة

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

حالة الطقس في مصر

الطقس الآن.. أمطار رعدية تضرب بعض المحافظات والأجواء مضطرة اليوم

الاهلي

الزمالك وبيراميدز في الدوري.. طلب عاجل من الأهلي

حمزه عبد الكريم

بعد عودته للقاهرة.. بشرى سارة لـ حمزة عبد الكريم قبل بدء رحلته مع برشلونة

قيمة زكاة الفطر 2026

قيمة زكاة الفطر 2026 وموعد إخراجها.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

عملة ورقية

احذر.. غرامة 100 ألف جنيه عقوبة الكتابة على العملات الورقية طبقا للقانون

صاحب واقعة الرسم على الأهرامات

بعد واقعة الرسم على الأهرامات.. مرشد سياحي يواجه الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه

مخدرات

افطر ومزاجك عندنا.. المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لمروجي بيع المخدرات عبر مواقع التواصل

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

