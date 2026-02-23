قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تواصل استقبال وعلاج الجرحى الفلسطينيين وتسهيل العودة إلى غزة
مدبولي يشهد إطلاق مبادرة أبواب الخير.. غدا
شعبة النقل الدولي: 600 مليون دولار استثمارات بمحطة «تحيا مصر 1» تعزز تنافسية ميناء دمياط
بسبب 35 ألف أسرة | طلب برلماني عاجل بوقف رواتب مسئولين بوزارة الزراعة
صراع النقاط الأخيرة.. مباريات الحسم تحدد مصير صدارة الدوري قبل انطلاق الدور الثاني.. تعرف عليها بالكامل
دعاء اليوم الخامس من رمضان لانشراح الصدر وتيسير الأمور
الأوكازيون الشتوي 2026.. إزاي تبلغ عن التخفيضات الوهمية؟
هل يجوز قضاء صلاة التراويح لمن فاتته؟.. الإفتاء تجيب
محافظ البنك المركزي يلتقي وزير التعليم العالي لبحث التعاون المشترك
سقوط أمطار في المنوفية والدفع بسيارات لرفع تجمعات المياه.. صور
الهند تدعو رعاياها إلى مغادرة إيران فورا وسط تصاعد التوترات
وزير النقل يتفقد ورش إيرماس المتخصصة في عمرة وصيانة جرارات السكك الحديدية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سقوط أمطار في المنوفية والدفع بسيارات لرفع تجمعات المياه.. صور

سقوط امطار في المنوفية
سقوط امطار في المنوفية
مروة فاضل

​شهد مركز ومدينة تلا في محافظة المنوفية سقوط للأمطار منذ الساعات الأولي من صباح اليوم الاثنين. 

 و تابع ياسر سالم رئيس مركز ومدينه تلا، ترافقه  سهام الخياط (نائب رئيس المركز والمدينة)، و إبراهيم علام (مدير تحسين البيئة)، أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار لضمان سيولة الحركة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري.

وتم انتشار فرق العمل وسيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي فور هطول الأمطار لرفع كافة التجمعات من الشوارع الرئيسية والميادين.

كما تم متابعة حالة "نفق تلا" والتأكد من خلوه تماماً من المياه، مع تمركز المعدات في النقاط الساخنة وأمام المواقف العامة وذلك يالتنسيق الكامل بين غرفة العمليات والأزمات ومدير فرع شركة المياه بتلا لسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين.

كما تم تكليف رؤساء الوحدات القروية بالتواجد الميداني لرفع آثار الأمطار أولاً بأول وعدم السماح بوجود أي تجمعات تعيق حركة المواطنين.

وأكد رئيس المدينة، استمرار​ المتابعة على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات بالمركز للتعامل مع أي طارئ في الحال، مع استمرار أعمال تحسين البيئة والنظافة العامة عقب الانتهاء من شفط المياه.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية سقوط أمطار تلا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايمان الزيدي و عبد المنصف

بعد 7 سنوات صمت.. أول رد من طليقة محمد عبد المنصف عقب أزمتها الأخيرة

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

حالة الطقس في مصر

الطقس الآن.. أمطار رعدية تضرب بعض المحافظات والأجواء مضطرة اليوم

الاهلي

الزمالك وبيراميدز في الدوري.. طلب عاجل من الأهلي

حمزه عبد الكريم

بعد عودته للقاهرة.. بشرى سارة لـ حمزة عبد الكريم قبل بدء رحلته مع برشلونة

قيمة زكاة الفطر 2026

قيمة زكاة الفطر 2026 وموعد إخراجها.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

الطفل المصاب

جراحة 19 ساعة .. تفاصيل نجاة طفل جريمة باسوس من بتر قدميه

طوارئ القيادة في إيران.. خامنئي يضع خطة لما بعد اغتياله

طوارئ القيادة في إيران .. خامنئي يضع خطة لما بعد اغتياله

ترامب يبدل نبرته تجاه إيران… هل تلوح في الأفق صفقة "تنقذ ماء الوجه"؟|تفاصيل

ترامب يبدل نبرته تجاه إيران.. هل تلوح في الأفق صفقة "تنقذ ماء الوجه"؟|تفاصيل

بالصور

بالذهبي.. ليلى علوي تثير السوشيال ميديا في رمضان

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

احذر تناول الطعمية على السحور.. لهذه الأسباب

احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب

للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة

للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة
للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة
للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة

من حاملات الطائرات للقاذفات النووية.. تعرف على خريطة الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط

حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد