سقوط أمطار في المنوفية والدفع بسيارات لرفع تجمعات المياه.. صور

​شهد مركز ومدينة تلا في محافظة المنوفية سقوط للأمطار منذ الساعات الأولي من صباح اليوم الاثنين.

و تابع ياسر سالم رئيس مركز ومدينه تلا، ترافقه سهام الخياط (نائب رئيس المركز والمدينة)، و إبراهيم علام (مدير تحسين البيئة)، أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار لضمان سيولة الحركة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري.

وتم انتشار فرق العمل وسيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي فور هطول الأمطار لرفع كافة التجمعات من الشوارع الرئيسية والميادين.

كما تم متابعة حالة "نفق تلا" والتأكد من خلوه تماماً من المياه، مع تمركز المعدات في النقاط الساخنة وأمام المواقف العامة وذلك يالتنسيق الكامل بين غرفة العمليات والأزمات ومدير فرع شركة المياه بتلا لسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين.

كما تم تكليف رؤساء الوحدات القروية بالتواجد الميداني لرفع آثار الأمطار أولاً بأول وعدم السماح بوجود أي تجمعات تعيق حركة المواطنين.

وأكد رئيس المدينة، استمرار​ المتابعة على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات بالمركز للتعامل مع أي طارئ في الحال، مع استمرار أعمال تحسين البيئة والنظافة العامة عقب الانتهاء من شفط المياه.

​