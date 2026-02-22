محافظ المنوفية يشارك في حفل إفطار جماعي للأيتام والمسنين وذوي الهمم

في لفتة إنسانية طيبة ، شارك اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، حفل إفطار جماعي يضم عدد من أبناء مؤسسة تربية البنين والبنات ودار أيتام هورين وعدد من ذوي الهمم والمسنين، والذي تنظمه المحافظة بالتعاون جمعية الهلال الاحمر بنادي سيتي ، لإدخال السرور ورسم البسمة على وجوههم ومشاركتهم الأجواء الرمضانية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لكبار السن وابنائه من الأيتام وذوى الهمم.

حضر الإفطار محمد موسى نائب المحافظ ، اللواء عبد الله الديب السكرتير العام للمحافظة ، النائب محمد موسي رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر عضو مجلس الشيوخ ، سيد شعبان رئيس حي غرب شبين الكوم، صبري عبد الحميد مدير مديرية التضامن الاجتماعي ، النائب أسامة مدكور عضو مجلس الشيوخ ، و إبراهيم موسى المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر ، وعدد من أعضاء الجمعية .

وفي أجواء يسودها الفرح والسرور ، قام محافظ المنوفية بتناول الإفطار وسط أبنائه الأيتام والمسنين ، وتبادل الحديث معهم للاطمئنان على حسن معاملتهم وجودة الخدمات المقدمة لهم كونهم جزء أساسي وأصيل من المجتمع وبما يعكس تعزيز مفهوم المجتمع المتماسك الذي يحرص على رعاية جميع أفراده ، وقام المحافظ بتقديم خالص تهانيه القلبية و معرباً عن سعادته لتواجده بينهم ومشاركتهم حفل الإفطار والتي تجسد روح الأسرة الواحدة.

كما شارك محافظ المنوفية متطوعي الهلال الأحمر المصري في تعبئة كراتين المواد الغذائية تمهيدًا لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك، كما تفقد حملة «اكسر صيامك» للاطمئنان على انتظام العمل ووصول المساعدات لمستحقيها ، وحرص المحافظ على إدخال البهجة في نفوس الأطفال بتقديم هدايا مالية وعينية لهم، كما قام بتكريم خمسة من المتطوعين المتميزين تقديرًا لجهودهم ،مشيدًا بروح التطوع والعطاء، فيما أهداه مسؤولو الهلال الأحمر درعًا تذكاريًا تقديرًا لدعمه المتواصل للأنشطة المجتمعية والخيرية بالمحافظة ، كما حرص الاطفال على إلتقاط الصور التذكارية.

هذا وقد أكد محافظ المنوفية على أنه لا يدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم لمختلف المؤسسات دور الرعاية الاجتماعية بنطاق المحافظة لتوفير جو من الأمان والراحة لهم كونهم جزء لا يتجزأ من أفراد المجتمع ، مؤكداً أن مثل هذه الفاعليات تعكس روح التعاون والتراحم بين أبناء المجتمع ، مثمناً الدور المجتمعي لجمعية الهلال الأحمر في دعم الفئات الأولى بالرعاية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، وأوضح أن رعاية الأيتام وذوى الهمم وكبار السن واجب وفرض على جميع فئات المجتمع مما يحقق الاستقرار والسلام ويدفع الجميع إلى العطاء من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وإيماناً بأهمية العمل الإنساني في تحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.