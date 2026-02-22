قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد نجاتي يكشف سر الصورة التي أبكت مصر.. فيديو
أخطاء شائعة تتسبب في سحب الـATM لبطاقة الفيزا.. إليك طرق استرجاعها
مؤسسة أبو العينين تنظم أكبر مائدة رمضانية في محافظة الجيزة
الشعب الجمهوري: رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B شهادة دولية على قوة الاقتصاد
دعاء الليلة الخامسة من شهر رمضان.. كلمات مباركة للرزق وقضاء الحاجة
مسلسل حد أقصى الحلقة الخامسة .. روجينا تطلب الطلاق من خالد كمال
اتصالات مكثفة لوزير الخارجية للدفع بمسار التهدئة فى الشرق الأوسط
رونالدو يتوشح المعلّمي في يوم التأسيس.. رسالة نجومية عالمية بملامح تراث الأحساء
علي جمعة لشاب انفرد في المعيشة عن والده: "ده استقلال نص كم".. فيديو
نيابة أمن الدولة العليا تفرج عن 28 من المحبوسين احتياطيا.. تفاصيل
بتوجيهات الإمام الأكبر.. طالب أزهري يؤم المصلين في صلاة التراويح بالجامع الأزهر |صور
تفقد منظومة K9 A1 EGY ومدرعات سينا.. وزير الإنتاج الحربي يتابع أحدث خطوط التصنيع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يشارك في حفل إفطار جماعي للأيتام والمسنين وذوي الهمم

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

في لفتة إنسانية طيبة ، شارك اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، حفل إفطار جماعي يضم  عدد من أبناء مؤسسة تربية البنين والبنات ودار أيتام هورين وعدد من ذوي الهمم والمسنين، والذي تنظمه المحافظة بالتعاون جمعية الهلال الاحمر بنادي سيتي ، لإدخال السرور ورسم البسمة على وجوههم ومشاركتهم الأجواء الرمضانية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لكبار السن وابنائه من الأيتام وذوى الهمم.

حضر الإفطار محمد موسى نائب المحافظ ، اللواء عبد الله الديب السكرتير العام للمحافظة  ، النائب محمد موسي  رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر عضو مجلس الشيوخ  ، سيد شعبان رئيس حي غرب شبين الكوم، صبري عبد الحميد مدير مديرية التضامن الاجتماعي ، النائب أسامة مدكور عضو مجلس الشيوخ ، و إبراهيم موسى المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر ، وعدد من أعضاء الجمعية .

وفي أجواء يسودها الفرح والسرور ، قام محافظ المنوفية بتناول الإفطار وسط أبنائه الأيتام والمسنين ، وتبادل الحديث معهم للاطمئنان على حسن معاملتهم وجودة الخدمات المقدمة لهم كونهم جزء أساسي وأصيل من المجتمع وبما يعكس تعزيز مفهوم المجتمع المتماسك الذي يحرص على رعاية جميع أفراده ، وقام المحافظ بتقديم خالص تهانيه القلبية و معرباً عن سعادته لتواجده بينهم ومشاركتهم حفل الإفطار والتي تجسد روح الأسرة الواحدة.

كما شارك  محافظ المنوفية متطوعي الهلال الأحمر المصري في تعبئة كراتين المواد الغذائية تمهيدًا لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك، كما تفقد حملة «اكسر صيامك» للاطمئنان على انتظام العمل ووصول المساعدات لمستحقيها ، وحرص المحافظ على إدخال البهجة في نفوس الأطفال بتقديم هدايا مالية وعينية لهم، كما قام بتكريم خمسة من المتطوعين المتميزين تقديرًا لجهودهم ،مشيدًا بروح التطوع والعطاء، فيما أهداه مسؤولو الهلال الأحمر درعًا تذكاريًا تقديرًا لدعمه المتواصل للأنشطة المجتمعية والخيرية بالمحافظة ، كما حرص الاطفال على إلتقاط الصور التذكارية.

هذا وقد أكد محافظ المنوفية على أنه لا يدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم لمختلف المؤسسات دور الرعاية الاجتماعية بنطاق المحافظة لتوفير جو من الأمان والراحة لهم كونهم جزء لا يتجزأ من أفراد المجتمع ، مؤكداً أن مثل هذه الفاعليات تعكس روح التعاون والتراحم بين أبناء المجتمع ، مثمناً الدور المجتمعي لجمعية الهلال الأحمر في دعم الفئات الأولى بالرعاية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم،  وأوضح أن رعاية الأيتام وذوى الهمم وكبار السن واجب وفرض على جميع فئات المجتمع مما يحقق الاستقرار والسلام ويدفع الجميع إلى العطاء من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وإيماناً بأهمية العمل الإنساني في تحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية افطار الهلال الاحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

400 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة منحة التموين؟

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت وزيادات لفئات جديدة

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت .. وزيادات لفئات جديدة

كاهن كنيسة مارجرجس

مصرع كاهن كنيسة مارجرجس بعد سقوطه من الدور الرابع في الإسكندرية

تحديث بطاقة التموين أونلاين

لصرف 400 جنيه واستمرار الدعم.. خطوات تحديث بطاقة التموين أونلاين فوراً

حمزة عبد الكريم

تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

ميلان

الدوري الايطالي .. بارما يهزم ميلان 1-0

ليفربول

لم يعد فريق صلاح.. كاراجر يثير الجدل بشأن ليفربول

لابورتا

استفادوا من التحكيم كثيرا.. تعليق ناري من لابورتا ضد ريال مدريد

بالصور

يارا السكري تتفوق على نفسها في مسلسل على كلاي وتفاجئ جمهور دراما رمضان

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

لقطات من السجادة الحمراء لحفل جوائز البافتا 2026

جوائز البافتا
جوائز البافتا
جوائز البافتا

الشائعات تلاحق دينا الشربيني وآسر ياسين في اثنين غيرنا

اتنين غيرنا
اتنين غيرنا
اتنين غيرنا

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والتعديات والباعة الجائلين بميدان المحطة بالزقازيق

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

فيديو

هدى الإتربي

نؤة وهي بتتحول .. هدى الإتربي تنشر فيديو جديدا من كواليس مسلسل مناعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد