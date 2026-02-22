في جولة مفاجئة.. محافظ المنوفية يحيل 12 عاملا في عيادات أبو بكر للتأمين إلى التحقيق

فاجأ صباح اليوم ، اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، مجمع عيادات أبو بكر الصديق للتأمين الصحي بنطاق حي غرب شبين الكوم ، لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لمرضى التأمين.

قرر المحافظ إحالة 12 من العاملين المتغيبين عن العمل بدون إذن رسمي بالمجمع للتحقيق لتقصيرهم في أداء مهام عملهم الوظيفي، مشدداً على أنه لن يسمح بأي تهاون في منظومة العمل وخاصة الخدمات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

حيث تفقد محافظ المنوفية عدد من غرف العيادات الطبية بالمجمع الطبي ومنها ( القلب - العظام - الرمد - الكلى لمرضى السكرى - المخ والأعصاب ) وكذا استراحات المرضى ، وأكد المحافظ على ضرورة حسن الاستقبال والتعامل مع المرضى بشكل لائق وتزويد أماكن الانتظار للحد من الازدحام وتكدس المرضى، كما اطلع على كشف حجوزات المرضى المتبعة من خلال المنظومة الإلكترونية للتأمين الصحي، واستفسر عن نسب المترددين بكل عيادة على حده لضمان تأدية الخدمة الطبية الشاملة للمواطنين.

وخلال تفقده ، استمع المحافظ لشرح مفصل من مدير العيادات ، عن آلية منظومة العمل وخطط توزيع المهام خلال الفترات الصباحية والمسائية لضمان تقديم الخدمة الطبية بشكل أفضل للمرضى، كما تابع المحافظ منظومة عمل الصيدليات بالمجمع للتأكد من توافر جميع الأدوية للمرضى ومدى تسهيل عملية صرف الأدوية.

فيما تفقد المحافظ معمل التحاليل وغرفة تسليم نتائج المعمل ، وحرص على الاطلاع على سلامة تشغيل عدد من الأجهزة الطبية للاطمئنان على جودتها وكفاءتها لضمان إنجاز وتقديم المهام المطلوبة تخفيفاً على كاهل المرضي ، وخلال تواجده ، استمع محافظ المنوفية لشكوى عدد من المواطنين أحدهم ، مواطنة تلتمس إنهاء الإجراءات الطبية الخاصة بوالدتها المسنة لاستكمال علاجها بمستشفى الهلال ، وعلى الفور وجه المحافظ بسرعة تسهيل الإجراءات اللازمة مراعاة لظروفها الصحية وتأكيدا على حقوقها في الحصول على أفضل خدمة طبية .

ووجه محافظ المنوفية مدير عام التامين الصحي بالمنوفية ، بعرض خطة العمل وأوجه التحديات التي تعوق منظومة التامين الصحي ، وكذا المقترحات المناسبة لسرعة بحثها واتخاذ اللازم في هذا الشأن للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لمرضى التأمين، مؤكداً على أن القطاع الصحي ذات أولوية أولى ومباشرة على رأس أجندة العمل للارتقاء وتحسين الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.