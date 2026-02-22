قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مع اقتراب انضمامة للمنتخب.. أرقام جديدة لـ ناصر منسي
200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر
كنز تحت أفريقيا.. صخر يحكي قصة نار عمرها 2.5 مليار سنة
تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر
فتح أسواق جديدة ودعم الصادرات.. تعزيز التعاون بين وزارتي الخارجية والاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية
سيادة العرب لا تمس.. الأحزاب تهاجم تصريحات السفير الأمريكي
زيادة العصبية والخلافات الأسرية في رمضان.. هل الصيام السبب؟
دولة التلاوة.. الشيخ محمد أحمد حسن يحي ليالي رمضان في الإمارات
الصحة: فحص 719 ألف طفل حديث الولادة للكشف عن الأمراض الوراثية
واقعة ميت عاصم .. المجنى عليه لم يحضر الجلسة لايداعه فى مستشفى الصحة النفسية
وزير الخارجية: تسخير البعثات الدبلوماسية لدعم جهود الترويج للاستثمار وفتح آفاق جديدة للتعاون
ألعاب نارية وشماريخ.. ضبط 5 شباب متهمين بتعريض حياة مواطني المحلة للخطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في جولة مفاجئة.. محافظ المنوفية يحيل 12 عاملا في عيادات أبو بكر للتأمين إلى التحقيق

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

فاجأ صباح اليوم ، اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، مجمع عيادات أبو بكر الصديق للتأمين الصحي بنطاق حي غرب شبين الكوم ، لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لمرضى التأمين. 

 قرر المحافظ إحالة  12 من العاملين  المتغيبين  عن العمل بدون إذن رسمي بالمجمع للتحقيق لتقصيرهم في أداء مهام عملهم الوظيفي، مشدداً على أنه لن يسمح بأي  تهاون في منظومة العمل وخاصة الخدمات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. 

حيث تفقد محافظ المنوفية عدد من غرف العيادات الطبية بالمجمع الطبي ومنها ( القلب - العظام - الرمد - الكلى  لمرضى السكرى - المخ والأعصاب ) وكذا استراحات المرضى ، وأكد المحافظ على ضرورة حسن الاستقبال والتعامل مع المرضى  بشكل لائق  وتزويد أماكن الانتظار  للحد من الازدحام وتكدس المرضى، كما اطلع على كشف حجوزات المرضى المتبعة من خلال المنظومة الإلكترونية للتأمين الصحي، واستفسر عن نسب المترددين بكل عيادة على حده لضمان تأدية الخدمة الطبية الشاملة للمواطنين.

وخلال تفقده ، استمع  المحافظ لشرح مفصل من مدير العيادات ، عن آلية منظومة العمل وخطط توزيع المهام خلال الفترات الصباحية والمسائية لضمان تقديم الخدمة الطبية بشكل أفضل للمرضى، كما تابع المحافظ منظومة عمل  الصيدليات بالمجمع  للتأكد من توافر جميع الأدوية للمرضى ومدى تسهيل عملية صرف الأدوية.

فيما تفقد المحافظ معمل التحاليل وغرفة تسليم نتائج المعمل ، وحرص على الاطلاع على سلامة تشغيل عدد من الأجهزة الطبية  للاطمئنان على  جودتها وكفاءتها لضمان إنجاز وتقديم  المهام المطلوبة تخفيفاً على  كاهل المرضي ، وخلال تواجده ، استمع محافظ المنوفية لشكوى عدد من المواطنين أحدهم ، مواطنة تلتمس إنهاء الإجراءات الطبية الخاصة بوالدتها المسنة  لاستكمال علاجها بمستشفى الهلال ، وعلى الفور وجه المحافظ بسرعة تسهيل الإجراءات اللازمة مراعاة لظروفها الصحية وتأكيدا على حقوقها في  الحصول على أفضل خدمة طبية .

ووجه محافظ المنوفية مدير عام التامين الصحي بالمنوفية ، بعرض  خطة العمل وأوجه التحديات التي تعوق منظومة التامين الصحي  ، وكذا المقترحات المناسبة لسرعة بحثها واتخاذ اللازم في هذا الشأن للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لمرضى التأمين، مؤكداً على أن القطاع الصحي ذات أولوية أولى ومباشرة على رأس أجندة العمل للارتقاء وتحسين الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

محافظة المنوفية المنوفية التأمين الصحي اخبار محافظة المنوفية شبين الكوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معتصم زكريا

اتحاد الكرة ينعى اللاعب الشاب معتصم زكريا

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

سعر الدولار

سعر أعلى دولار أمام الجنيه اليوم 22-2-2026

الزمالك

بشأن المُصابين.. إعلامي يكشف كواليس جديدة داخل نادي الزمالك

الكعبة المشرفة

سر برودة رخام الكعبة .. كيف تبقى أرض الطواف باردة للحجاج في رمضان والصيف؟

إنبي

إنبي يتأهل إلى نصف نهائي كأس مصر بعد الفوز على المصرية للاتصالات

طائرة الزمالك

طائرة الزمالك يخطف فوزا مثيرا علي وادي دجلة

ترشيحاتنا

الطفل مازن حسن أنور

العثور على طفل غريق بعد تغيبه 5 أيام بمركز صدفا في أسيوط

أرشيفية

تجديد حبس عاطل متهم بالتحـ.رش بسيدة في السلام

تجارة العملة

ضربات متتالية.. مليار و300 مليون جنيه حجم قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي في 4 أشهر

بالصور

حافظ على طاقتك طوال اليوم.. 9 نصائح لتجنب العطش في رمضان

9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم
9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم
9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

طريقة عمل كبسة بالدجاج على أصولها لفطار رمضان

طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها
طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها
طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها

إصدار خاص من جيب جلاديتور وايت كاب.. طابع كلاسيكي بلمسات حديثة

جيب جلاديتور
جيب جلاديتور
جيب جلاديتور

فيديو

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد