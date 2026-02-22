طاقة وصحة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 تمرات عند الإفطار في رمضان؟

يعد التمر أحد أفضل الأطعمة المفيدة ذات القيمة الحضارية والدينية، والتي يمكن أن تنظم عملية الهضم وتمد الجسم بالعديد من المغذيات.

فوائد التمر الصحية لجسمك

هناك العديد من فوائد التمر للحفاظ على صحة مختلف أعضاء الجسم، ومن أبرز هذه الفوائد الاتي:



١-تعزيز صحة الجهاز الهضمي:

بما أن التمر مصدر غني بالألياف الغذائية القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، فبالتأكيد سيكون له دور في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وعمله، والوقاية من بعض الاضطـرابات المعوية، مثل:

-تحسين حركة الأمعاء عن طريق الوقاية من الإمساك وعلاج الإسهال.



-الوقاية من التهابات الأمعاء والقولون نتيجة خصائصه المضادة للبكتيريا، ودوره في تحفيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء.



_الوقاية من البواسير وسـرطانات الجهاز الهضمي.



_الحفاظ على صحة مينا الأسنان والوقاية من تسوس الأسنان.

علاج فقر الدم.





٢-توفير الطاقة للجسم

يحتوي التمر على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسكريات الطبيعية، مثل: الغلوكوز (Glucose)، والسكروز (Sucrose)، والفركتوز وجميعها تمد الجسم بالطاقة، وترفع مستويات السكر في الددم، وقد تكون وجبة خفيفة مثالية ومناسبة خاصة ما قبل التمرين للرياضين.

٣-تعزيز صحة الجهاز العصبي

يحتوي التمر على مجموعة من الفيتامينات التي تعد مهمة وضرورية لعمل الجهاز العصبي والدماغ، فمحتوى التمر العالي من الغلوكوز ضروري لعمل الدماغ باعتباره المصدر الرئيسي للطاقة.

كما أن احتواء التمر على البوتاسيوم يساعد في عمل الأعصاب بفعالية أكبر، إضافة إلى ذلك فإن مكونات التمر تعمل على زيادة اليقظة، وسرعة البديهة، ورد الفعل على المحفزات المختلفة.

٤-الحفاظ على صحة القلب

يعد التمر مفيد جدًا لصحة القلب، إذ إنه مصدر للبوتاسيوم والمغنيسيوم المهمين لعمل القلب، كما أن غنى التمر بالألياف الغذائية يجعل له دورًا في خفض مستويات الكوليسترول الضـ ـار (LDL) في الجسم، مما يجعل له دور في الوقاية من السكتات الدماغية (Stroke)، والنوبات القلبية، وتصلب الشرايين.

٥-مضاد للالتهابات

من فوائد التمر غناه بالمغنيسيوم، والكبريت، ومضادات الأكسدة ما يجعل له اثار مضادة للالتـهابات.

٦-السيطرة على ضغط الددم

يعد التمر مصدر غني بالبوتاسيوم، ويعد من العناصر المهمة للحفاظ على اتزان السوائل في الجسم والسيطرة على ضغط الددم، بالإضافة إلى عنصر المغنيسيوم الذي يساعد على خفض ضغط الددم.

٧-مفيد لمرضى السكري

على الرغم من كون التمر مصدر عالي الكربوهيدرات والسكريات البسيطة، مثل: الغلوكوز، والسكروز، والفركتوز، إلا أنه بإمكان مريض السكري تناوله باعتدال، وينصح عادة بتناول مريض السكري للتمر ضمن خطة غذائية محسوبة بعد استشارة الطبيب.

٨-مفيد لصحة العظام

للتمر فوائد عديدة على صحة العظام والوقاية من ترقق وهشاشة العظام لاحتواء التمر على عناصر مهمة لنمو العظام والمحافظة على صحتها، مثل: السيلينيوم، والنحاس، والمنغنيز.



٩-مهم لصحة الأطفال

يعد التمر غذاء لين سهل الهضم وغني بالألياف والمغذيات المفيدة للطفل، وبالإمكان استخدامه أثناء فطام الطفل وفي المراحل الأولى من التسنين لطراوته، ولكن يجب الانتباه لضرورة تنظيف أسنان الطفل جيدًا بعد تناوله حتى لا يصاب بتسوس الأسنان.

المصدر ديلي ميرور