فتاوى تشغل الأذهان| حكم الصلاة إذا تذكر المصلي أنه على غير وضوء.. هل يجب على المرأة استئذان زوجها لصيام يوم عرفة؟.. وأهم أعمل يوم عرفة للحاج وغير الحاج

نشر “صدى البلد” خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى التى تشغل الأذهان عن يوم عرفة وأفضل الأعمال المستحبة فيه وبعض الأحكام الفقهية ونستعرض أبرزها فى التقرير التالى.

حكم صيام المرأة يوم عرفة دون إذن الزوج

في البداية، أجابت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها بشأن حكم صيام المرأة يوم عرفة، وهل يجب عليها استئذان زوجها قبل الصيام أم لا، خاصة مع عِظم فضل هذا اليوم ومكانته.

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين: أن يوم عرفة من الأيام العظيمة التي يُستحب فيها الإكثار من الطاعات، وقد وردت فيه فضائل كثيرة، منها أن الله سبحانه وتعالى يباهي بالحجاج الملائكة ويغفر الذنوب، كما أن صيامه سُنّة مؤكدة يُكفِّر الله بها السنة الماضية والباقية.

وأضافت أمينة الفتوى بدار الإفتاء أن صيام يوم عرفة من قبيل التطوع وليس واجبًا، وبالتالي فإن المرأة إذا كان زوجها حاضرًا مقيمًا معها، وكان صحيحًا غير صائم، ولم يأذن لها إذنًا عامًا أو خاصًا بالصيام، فإنه يلزمها استئذانه قبل صيام هذا اليوم.

وتابعت أمينة الفتوى بدار الإفتاء أن ذلك يرجع إلى حق الزوج الواجب، والذي يُقدَّم على السُّنّة، خاصة إذا كان في حاجة إليها في أمره الخاص، مستشهدة بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر وزوجها شاهد أن تصوم إلا بإذنه».

وأشارت أمينة الفتوى بدار الإفتاء إلى أنه إذا كان الزوج مسافرًا، أو صائمًا مثلها، أو أعطاها إذنًا عامًا أو مسبقًا بالصيام، أو كان في غير حاجة إليها، فلا يشترط حينها الاستئذان، ويجوز لها الصيام دون حرج، مراعاة لاختلاف الأحوال.

هل تبطل الصلاة إذا تذكرت أنك على غير وضوء؟



كما أجاب الشيخ أحمد وسام ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه من أحد المتابعين حول حكم من تذكّر أثناء صلاة الجماعة أنه على غير وضوء، واستمر في صلاته حياءً ثم أعادها بعد ذلك في المنزل.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أنه يجب على المصلي بمجرد أن يتأكد أنه على غير وضوء أن يقطع صلاته فورًا، لأن الطهارة شرط أساسي لصحة الصلاة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الاستمرار في الصلاة دون وضوء لا يجوز شرعًا، ولا تصح الصلاة في هذه الحالة، حتى لو كان المصلي يشعر بالحرج من الخروج أمام الناس.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الشريعة راعت هذا الحرج، وعلّمنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أسلوبًا يرفع الحرج، وهو أن ينصرف المصلي وكأن به عذرًا كالعطاس أو وجود شيء في فمه أو أنفه، ثم يخرج بهدوء.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن من فعل ذلك ثم أعاد الصلاة بعد الوضوء فصلاته الثانية صحيحة، مؤكدًا ضرورة عدم الاستمرار في الصلاة بدون طهارة، ووجوب قطعها فور التذكّر، مع اتخاذ ما يرفع الحرج عند الانصراف.

كيف يغتنمها المسلم من غير الحجاج يوم عرفة ؟

حدد بعض الفقهاء أفضل أعمال يوم عرفة لغير الحاج ويمكن اختصارها في النقاط التالية :

1. صيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله وبعده

2. تبييت نية صيام يوم عرفة من الليل

3. كثرة الدعاء لقول النبي "خيرُ الدُّعاءِ دُعاءُ يومِ عَرَفةَ"

4. صلاة التطوع وخاصة قيام الليل

5. الأذكار مثل التحميد والتهليل والتكبير والباقيات الصالحات

6. حفظ الجوارح عن المحرمات مطلقًا في هذا اليوم

7. صلة الرحم وبر الوالدين

عبادات مستحبة يوم عرفة

هناك عبادات مستحبة يوم عرفة 2026 يغفل عن بعضها بعض الناس هي :

حفظ الجوارح: إنَّ كمال الوقوف أو الطاعة ليس بحضور البدن فحسب، بل بصيانة الجوارح؛ لذا وجب التحذير من اللغو والنظر المحرم؛ وقد لخص النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأدب بقوله للفضل بن عباس رضي الله عنهما يوم عرفة: «يَا ابْنَ أَخِي! إِنَّ هَذَا يَوْمٌ؛ مَنْ مَلَكَ فِيهِ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَلِسَانَهُ غُفِرَ لَهُ». الذكر والتهليل: لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ». ومن أهم أعمال يوم عرفة لغير الحاج الصدقة والبر: إنَّ الصدقة في هذا اليوم بابٌ عظيم للقبول لعظمة الزمان وقد حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على البذل بقوله: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ».

ما هي أعمال يوم عرفة للحاج ؟

الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحج عرفة"، ويبدأ وقته الأفضل من بعد الزوال حتى بعد غروب الشمس.

يجوز للحاج الوقوف بجبل عرفة من طلوع شمس يوم التاسع حتى طلوع فجر يوم العاشر، ولو أدرك الحاج لحظة في هذا الوقت بعرفة فحجه صحيح، ولكن إن كانت هذه اللحظة قبل غروب الشمس فعليه دم، وإن كانت بعد الغروب فلا شيء عليك، إلا أنه فاتك المبيت بمزدلفة فعلى الحاج دم لأجل مزدلفة لا لأجل عرفة.

بعد التوجه إلى عرفة بعد شروق الشمس يصلي الحاج فيها الظهر والعصر (جمع تقديم)، ويمكث فيها إلى غروب الشمس، ويكثر أثناءها من الذكر والدعاء هناك، والسُّنَّة أن يستقبل الحاج القبلة عند الدعاء لا استقبال الجبل، ويستحب قول هذا الدعاء "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير".

وقد بيّن العلماء أن عرفة كلها موقف، ولا يشرع صعود الجبل، ويستحب الإكثار من الدعاء والتضرع، ولا يشترط أن تكون واقفًا أو تحت الشمس، فللحاج أن يجلس ويستظل.