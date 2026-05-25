هدية البنوك للمصريين قبل العيد.. شهادات إدخار متنوعة بعائد يصل لـ 37.5%

مع اقتراب إجازة عيد الأضحى المبارك وبدء عطلة البنوك الرسمية، تتجه أنظار المواطنين نحو شهادات الادخار الأعلى عائدًا في البنوك المصرية، خاصة في ظل المنافسة القوية بين البنوك على جذب المدخرات بعوائد قياسية وصلت إلى 37.5%.

ولم تتوقف خدمات البنوك على مواعيد العمل الرسمية فقط، إذ أتاحت العديد من البنوك إمكانية ربط شهادات الادخار وشرائها إلكترونيًا على مدار الساعة حتى خلال إجازة عيد الأضحى، عبر تطبيقات الموبايل البنكي والإنترنت البنكي وماكينات الـATM، في خطوة اعتبرها كثيرون “هدية العيد” للمواطنين الراغبين في استثمار أموالهم دون انتظار عودة الفروع للعمل.

أعلى عائد

وتتنوع شهادات الادخار الحالية بين العائد الثابت والمتدرج والمتغير، بما يمنح العملاء خيارات متعددة تناسب احتياجاتهم سواء للحصول على دخل شهري ثابت أو تحقيق أعلى عائد ممكن خلال السنوات الأولى.

شهادة الادخار ذات العائد المدفوع مقدمًا من بنك الإمارات دبي الوطني

تتصدر هذه الشهادة قائمة أعلى العوائد المطروحة حاليًا، إذ تمنح العملاء عائدًا يصل إلى 37.5% يُصرف مقدمًا دفعة واحدة عن مدة 3 سنوات، بما يعادل عائدًا سنويًا تراكميًا يقارب 16.96%.

الحد الأدنى للشراء: 100 ألف جنيه.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

متاحة للأفراد فقط.

لا يمكن كسر الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج من البنك الأهلي المصري

تعد من أبرز الشهادات التي تمنح أعلى عائد خلال السنة الأولى.

السنة الأولى: 21%.

السنة الثانية: 16.25%.

السنة الثالثة: 12%.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

وتناسب هذه الشهادة العملاء الباحثين عن تحقيق أكبر استفادة مالية سريعة.

شهادة “برايم” من بنك مصر ومصرف أبو ظبي الإسلامي

توفر هذه الشهادة عائدًا ثابتًا ومستقرًا طوال مدة الادخار.

العائد: 18% سنويًا ثابتًا.

دورية الصرف: شهرية.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.

كما تتوافق مع معايير الصيرفة الإسلامية، ما يجعلها خيارًا مناسبًا لشريحة كبيرة من العملاء.

شهادات الادخار المتغيرة من البنك التجاري الدولي CIB

تمنح هذه الشهادات فرصة للاستفادة من أي ارتفاعات مستقبلية في أسعار الفائدة.

العائد: يصل إلى 19.50% سنويًا.

دورية الصرف: شهرية.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.

شهادة “ابن مصر” الثلاثية المتناقصة من بنك مصر

تعد من أعلى شهادات بنك مصر من حيث العائد خلال السنة الأولى.

السنة الأولى: 20.5%.

السنة الثانية: 16.25%.

السنة الثالثة: 12.25%.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.

شراء الشهادات مستمر حتى خلال إجازة العيد

ومع انتهاء عمل فروع البنوك وبدء إجازة عيد الأضحى، تستمر خدمات شراء وربط شهادات الادخار إلكترونيًا دون توقف، عبر تطبيقات البنوك الرقمية والـATM، ما يسمح للعملاء بإتمام عمليات الشراء واختيار دورية صرف العائد بسهولة من المنزل دون الحاجة لزيارة الفروع.