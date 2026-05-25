بعد الاعتراف بقداسته .. تدشين أول مذ..بح على اسم القمص ميخائيل إبراهيم

دشن نيافة الأنبا مكسيموس، مطران إيبارشية بنها وقويسنا، أول مذبح بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية على اسم القديس القمص ميخائيل إبراهيم، وذلك بكنيسة السيدة العذراء الأثرية بكفر عبده).

شارك في صلوات التدشين والقداس الذي تلاها الآباء كهنة الكنيسة ومجموعة من الآباء كهنة الإيبارشية، وخورس الشمامسة، وعدد من الشعب، وخلال صلوات القداس دشن نيافته مجموعة أيقونات للقديس القمص ميخائيل إبراهيم.

ومن الجدير بالذكر أن كنيسة السيدة العذراء الأثرية بكفر عبده، هي التي كانت مسقط رأس القديس القمص ميخائيل إبراهيم، والتي سيم عليها قسًا ثم قمصًا، وكان يخدم كنيسته حتى نياحته، كما يوجد بمتحف الكنيسة مقتنيات تخص القديس.