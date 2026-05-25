ضبط 5 طلاب بالثانوية اقتحموا مدرستهم بدراجات نارية في القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام عدد من قائدي الدراجات النارية، باللهو داخل إحدى المدارس الثانوية في القليوبية.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط الدراجات النارية الظاهرة بمقطع الفيديو وقائديها (5 طلاب بذات المدرسة - مقيمين بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة)، وبمواجهتهم؛ اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بتاريخ 21 الجاري، بقصد اللهو، وذلك عقب دخولهم عنوة إلى فناء المدرسة.

وجرى التحفظ على الدراجات النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية.