الديهي : المصريون بالخارج رقم مهم في المعادلة الوطنية والاقتصادية للدولة

وجه الإعلامي نشأت الديهي، تهنئة للشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى ، داعياً الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على الإنسانية جمعاء بالسلام والاستقرار، مؤكدًا على أهمية استثمار هذه المناسبات الدينية لتعزيز قيم التعايش المشترك.



وقال الديهي خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، "كل سنة ومصر بكل أطيافها، وكل ألوانها، وأديانها بخير، عيد أضحى مبارك علينا جميعاً وعلى الأمة العربية والإنسانية".



وفي سياق متصل، سلط الضوء على التهنئة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مسلمي مصر في الخارج بمناسبة العيد، واصفًا أبناء الجاليات المصرية بأنهم "رقم مهم في المعادلة السكانية، الوطنية والاقتصادية للدولة المصرية".



وأكد أن للمصريين في الخارج دورًا وطنيًا عظيمًا يستحق كل ثناء وتقدير، مشيرًا إلى أنهم يحملون وطنهم في قلوبهم أينما حلوا، ويهتمون بشؤون بلدهم وتفاصيلها بطرق قد لا يعلمها الكثير من الناس.



وتابع "بشوف حب المصريين بالخارج وتضحياتهم وأنا خارج مصر، بشوف الجاليات المصرية واهتمامهم الشديد بكل تفاصيل بلدهم، وتضحياتهم الكبيرة دون أن ينتظروا أي شيء في مقابل هذا العطاء."