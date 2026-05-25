رسميا .. مصر تتصدر أفريقيا في مبيعات السيارات الكهربائية خلال 2025

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على أبرز مؤشرات سوق السيارات الكهربائية عالميًا، والتوقعات المستقبلية لهذا القطاع خلال عام 2026، استنادًا إلى التقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة.

وأشار التقرير إلى تصدر مصر دول القارة الأفريقية من حيث عدد السيارات الكهربائية المباعة خلال عام 2025، بإجمالي 7900 سيارة، تلتها المغرب بنحو 5500 سيارة، ثم جنوب أفريقيا بـ3800 سيارة، لتستحوذ الدول الثلاث مجتمعة على نحو 70% من إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية في القارة خلال العام ذاته.

وأوضح التقرير أن سوق السيارات الكهربائية في أفريقيا شهد نموًا ملحوظًا خلال العامين الماضيين، حيث ارتفعت المبيعات من نحو 4 آلاف سيارة في عام 2023 إلى حوالي 25 ألف سيارة في عام 2025، مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة الطلب في عدد من الأسواق الأفريقية، وعلى رأسها السوق المصرية.

وعلى المستوى العالمي، أوضحت الوكالة الدولية للطاقة أن مبيعات السيارات الكهربائية تجاوزت حاجز 20 مليون سيارة خلال عام 2025، بما يعادل ربع السيارات الجديدة المباعة عالميًا، في ظل استمرار التحول نحو وسائل النقل النظيفة.

وفي أوروبا، سجلت مبيعات السيارات الكهربائية أسرع وتيرة نمو، بزيادة تجاوزت 30%، مع وصول حصتها إلى 28% من إجمالي مبيعات السيارات، مدفوعة بتشديد معايير الانبعاثات الأوروبية.

أما في الصين، فقد تباطأ النمو نسبيًا نتيجة تعليق مؤقت لبرنامج استبدال السيارات، إلا أن السيارات الكهربائية استحوذت رغم ذلك على نحو 55% من إجمالي مبيعات السيارات. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، استقرت المبيعات عند أقل قليلًا من 10% من إجمالي المبيعات، بالتزامن مع انتهاء بعض الحوافز الضريبية.

وأشار التقرير إلى أن الأسواق الناشئة شهدت توسعًا ملحوظًا، حيث تضاعفت المبيعات في دول جنوب شرق آسيا، كما ارتفعت في البرازيل والمكسيك، بينما تجاوزت حصة السيارات الكهربائية 10% من المبيعات الجديدة في ثلث الدول التي سجلت نموًا.

وأوضح التقرير أن أزمة الطاقة الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط أعادت التركيز على مخاطر الاعتماد على واردات النفط، خاصة مع استحواذ قطاع النقل البري على نحو نصف الطلب العالمي على النفط، في الوقت الذي عزز فيه ارتفاع أسعار الوقود جاذبية السيارات الكهربائية بفضل انخفاض تكاليف تشغيلها مقارنة بالسيارات التقليدية.

ورغم انخفاض المبيعات العالمية خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، نتيجة تراجع الطلب في الصين والولايات المتحدة الأمريكية، فإن عددًا من الأسواق واصل تحقيق نمو قوي؛ إذ ارتفعت المبيعات في أوروبا بنحو 30%، وقفزت في آسيا والمحيط الهادئ – باستثناء الصين – بنسبة 80%، كما نمت المبيعات في أمريكا اللاتينية بنسبة 75%.

وتوقع التقرير أن تصل المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية إلى 23 مليون سيارة خلال عام 2026، بما يمثل 28% من إجمالي مبيعات السيارات عالميًا، مع توقعات بأن تسجل أوروبا أكبر معدلات النمو بين الأسواق الكبرى، بينما تقترب حصة السيارات الكهربائية في الصين من 60% من إجمالي المبيعات، مدفوعة بانخفاض الأسعار واستمرار السياسات الداعمة.

كما توقع التقرير أن ينمو أسطول السيارات الكهربائية عالميًا بأكثر من ستة أضعاف بحلول عام 2035 مقارنة بمستويات عام 2025، ليصل إلى نحو 510 ملايين سيارة، مشيرًا إلى أن 70% من السيارات الكهربائية المباعة في الصين أصبحت أرخص من متوسط أسعار السيارات التقليدية، ما ساهم في انتشارها بشكل واسع، خاصة في فئة السيارات الصغيرة.

وأضاف التقرير أن الواردات الصينية منخفضة التكلفة عززت انتشار السيارات الكهربائية في دول جنوب شرق آسيا، خاصة في تايلاند وإندونيسيا وفيتنام، في الوقت الذي أصبحت فيه مكاسب أمن الطاقة أحد أهم العوامل المؤثرة في رسم السياسات المستقبلية لهذا القطاع.

وأوضح أن السيارات الكهربائية ساهمت في خفض استهلاك النفط عالميًا بنحو 1.7 مليون برميل يوميًا خلال عام 2025، مع توقعات بارتفاع الكميات المستبدلة إلى نحو 5 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2030.

وفيما يتعلق بالشاحنات الكهربائية، أشار التقرير إلى تضاعف المبيعات عالميًا خلال عام 2025، لتصل إلى نحو 9% من إجمالي مبيعات الشاحنات، بقيادة السوق الصينية التي تمثل فيها الشاحنات الكهربائية نحو ربع المبيعات، مدعومة بانخفاض أسعار البطاريات وتراجع تكاليف التشغيل، بالتوازي مع توسع أوروبا في إنشاء شبكات شحن مخصصة للشاحنات الثقيلة.

وأكد التقرير في ختامه أن التطورات التكنولوجية والاعتماد على الذكاء الاصطناعي أسهما في تسريع تحول صناعة السيارات الكهربائية، سواء عبر تطوير تقنيات الشحن السريع التي تسمح بشحن بعض السيارات خلال أقل من عشر دقائق، أو من خلال التوسع في تقنيات الشحن الذكي التي تساعد على تخفيف الضغط على شبكات الكهرباء.