اتفاق كارثي .. زعيم المعارضة الإسرائيلية يهاجم المفاوضات بين أمريكا وإيران

انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، يوم الاثنين، الاتفاق المزعوم الذي تتفاوض بشأنه الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب الدائرة في الشرق الأوسط منذ نحو ثلاثة أشهر.

وكتب لابيد عبر حسابه بمنصة "إكس" أن : "الاتفاق الناشئ مع إيران كارثة. لقد أيدت الحرب في إيران منذ البداية، لكن الإدارة الدبلوماسية للقضية برمتها كانت في غاية السوء. كل ما كان ينبغي أن يحدث قد حدث".

وتابع: "الوضع الراهن هو نتيجة فشل حكومي مستمر، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رجلٌ موهوب، لكنه تقدم في السن وأنهكه التعب، وهو محاطٌ بأشخاصٍ غير مؤهلين لإدارة البلاد".

شغل لابيد منصب رئيس وزراء إسرائيل من يوليو 2022 إلى ديسمبر 2022، بموجب اتفاقية تناوب مع رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت. يتحد حزب "يش عتيد" الوسطي بزعامة لابيد مع مجموعة بينيت قبيل الانتخابات التشريعية الإسرائيلية في أكتوبر ، في تحدٍّ لحزب الليكود بزعامة نتنياهو.

وصرح مسؤول رفيع في إدارة ترامب لكاتي بافليتش من قناة "نيوز نيشن" يوم الأحد بأن الاتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة وإيران يتضمن وقفًا لإطلاق النار لمدة 60 يومًا، ما يسمح للطرفين بالتفاوض على فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.