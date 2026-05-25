قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: أي اتفاق بين أمريكا وإيران يجب أن يضمن صون الأمن القومي العربي والاستقرار بالمنطقة
بعد استبعاده من قائمة إنجلترا.. مدافع مانشستر سيتي السابق يدافع عن أرنولد
مصادر تكشف موقف فرجاني ساسي الحقيقي من تسوية مستحقاته مع الزمالك
طقس العيد | الأرصاد تكشف مفاجأة عن درجات حرارة أيام الأضحى
ضغط إضافي .. أول تعليق من إنريكي قبل مواجهة أرسنال بنهائي أبطال أوروبا
بدل التبرعات .. فرج عامر يقترح على جماهير الكرة دعم أنديتهم ماليًا
هيمنة لاعبي برشلونة على قائمة إسبانيا في كأس العالم 2026
بَحريَّه .. طرح ديو محمد حماقي مع شيرين عبد الوهاب
انضمام إيران لاتفاقيات أبراهام .. ترامب يكشف مفاجأة بشأن المفاوضات بين واشنطن وطهران
أستاذ علوم سياسية: المنطقة تترقب هدنة مؤقتة بين واشنطن وطهران
جيش الاحتلال يصدر إنذارا بالإخلاء لسكان منطقة العباسية في مدينة صور جنوبي لبنان
الشرقية.. رفع الاستعدادات لانطلاق مارثون امتحانات الثانوية العامة والأزهرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انضمام إيران لاتفاقيات أبراهام .. ترامب يكشف مفاجأة بشأن المفاوضات بين واشنطن وطهران

ترامب
ترامب
ناصر السيد

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين عن مفاجأة بشأن انضمام إيران إلى اتفاقيات أبراهام، التي تضم عدد من الدول التي أبرمت اتفاقيات سلام مع إسرائيل ومن بينها الإمارات والبحرين والمغرب.

وصرّح الرئيس الأمريكي بأنه طلب من دول من بينها قطر والسعودية وباكستان ومصر والأردن وتركيا الانضمام بشكل جماعي إلى اتفاقيات أبراهام لتطبيع العلاقات مع إسرائيل كجزء من اتفاق مع إيران، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف ترامب أنه تحدث يوم السبت مع قادة هذه الدول، بالإضافة إلى الإمارات والبحرين، اللتين وقعتا بالفعل على الاتفاقيات، وهي مجموعة من الاتفاقيات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وكتب ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال": "أطلب بشكل إلزامي من جميع الدول التوقيع فورًا على اتفاقيات أبراهام، وإذا وقّعت إيران اتفاقها معي، بصفتي رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، فسيكون شرفًا لي أن تكون جزءًا من هذا التحالف العالمي الفريد".

وتابع قائلا "كل الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة لمحاولة حلّ هذه المعضلة المعقدة للغاية".

وقال ترامب إن تلك الدول ستتشرف بانضمام إيران إلى الاتفاقيات بمجرد التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

قال ترامب إن دولة أو دولتين ممن تحدث معهما قد يكون لديهما سبب لعدم الانضمام، لكن ينبغي أن تكون معظم الدول "مستعدة وراغبة وقادرة على جعل هذه التسوية مع إيران حدثًا تاريخيًا أكثر بكثير مما كانت ستكون عليه لولا ذلك".

كما قال ترامب إن المفاوضات مع إيران "تسير على نحو جيد"، لكنه لم يُشر إلى قرب التوصل إلى اتفاق.

وقد صرّح ترامب مرارًا وتكرارًا برغبته في توسيع نطاق الاتفاقيات التي توسط فيها خلال ولايته الأولى في البيت الأبيض.

انضمام إيران لاتفاقيات أبراهام إيران لاتفاقيات أبراهام الرئيس الأمريكي اتفاقيات سلام مع إسرائيل اتفاقيات أبراهام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي

آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي

كرتونة البيض

50 جنيها دفعة واحدة.. هبوط قوى في أسعار البيض الآن| كم سعر الكرتونة؟

البنوك

بعد شكاوى الزحام أمام ماكينات الـATM.. توجيهات عاجلة للبنوك

الهام شاهين

أرملته هددت باللجوء للقضاء .. القصة الكاملة لحذف وصية هاني شاكر من حلقة إلهام شاهينl خاص

الذهب

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل مفاجأة لراغبي الشراء

مدعى شق البحر

كان هيغرق هو وأنصاره.. شخص يدعي أنه سيشق البحر بعصاه والنتيجة صادمة

مجدي عبد الغني

طلع مش صحيح .. مجدي عبد الغني يعتذر لـ الزمالك على الهواء| تفاصيل

ترشيحاتنا

جامعة الجلالة

جامعة الجلالة تواصل ريادتها بتوصية لشهادتين في الاعتماد الدولي والإقليمي | صور

فريق “SunGuardians” بكلية الهندسة جامعة عين شمس

قاهر قناديل البحر.. هندسة عين شمس تتربع على عرش HackAtom 2026

الاحتفال بـ”يوم أفريقيا

سويلم: مصر وجهت آلية تمويلية قدرها 100 مليون دولار لتنمية دول حوض النيل

بالصور

توضع في الشوربة والشاي.. عشبة غير متوقعة تقوى المناعة

المناعة
المناعة
المناعة

إيمان العاصي تتألق بإطلالة رياضية.. صور

إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة رياضية
إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة رياضية
إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة رياضية

لأصحاب الدايت.. 6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف

لاصحاب الدايت..6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف
لاصحاب الدايت..6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف
لاصحاب الدايت..6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف

لأطفالك.. طريقة عمل آيس كريم الكيوى

طريقة عمل ايس كريم الكيوى
طريقة عمل ايس كريم الكيوى
طريقة عمل ايس كريم الكيوى

فيديو

شيرين

حماقي وشيرين عبد الوهاب يطرحان ديو بحرية من ألبوم سمعوني.. فيديو

نيازك من صنع البشر

نيازك بشرية تهدد الأرض .. ماذا وراء حطام الفضاء ؟

بيتزا البنتاجون

زحمة البيتزا تكشف أسرار الحرب.. نظرية غريبة تربك أمريكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد