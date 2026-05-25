وزير الخارجية: نقل الغاز والطاقة إلى أوروبا بعد ربط الحقول القبرصية بالبنية التحتية المصرية

اتصال هاتفى بين وزير الخارجية ونظيره القبرصى
فرناس حفظي

جرى اتصال هاتفى بين د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج والسيد "كونستانتينوس كومبوس" وزير خارجية قبرص، اليوم الإثنين 25 مايو، في إطار التواصل الدوري لبحث سبل تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين والتشاور بشأن التطورات الإقليمية.

وثمن الوزيران خلال الاتصال عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين والتي توجت بترفيع العلاقات بين مصر وقبرص إلى الشراكة الاستراتيجية في شهر أبريل الماضي، خلال زيارة رئيس الجمهورية إلى قبرص. 

وأعرب الوزير عبد العاطي، عن التطلع لاستمرار التنسيق على كل المستويات بين البلدين، ولا سيما مع تولي قبرص الرئاسة الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي، مشيداً بالدعم القبرصي لمصر داخل مؤسسات الاتحاد المختلفة. 

كما أكد أهمية مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وسرعة البدء في تنفيذ مذكرة التفاهم في مجال توظيف العمالة المصرية في قبرص، مشيراً كذلك إلى أهمية الاستفادة من فرص وإمكانات نقل الغاز والطاقة من مصر إلى أوروبا، وأيضا أهمية ربط الحقول القبرصية بالبنية التحتية المصرية.

وتبادل الوزيران الرؤي إزاء تطورات الأوضاع الإقليمية، وسبل خفض التصعيد في المنطقة، ومستجدات مسار التفاوض الأمريكي - الإيراني، حيث أطلع وزير الخارجية نظيره القبرصي على مستجدات الجهود المصرية المستمرة الرامية لخفض التصعيد بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين، منوهاً بأهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية للدفع بالحلول الدبلوماسية؛ لتجنب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى مرحلة جديدة من عدم الاستقرار.

ومن جهته، أعرب وزير خارجية قبرص عن تقدير بلاده للجهود التى تبذلها مصر ومساعيها لتحقيق التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة. 

واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور في إطار العلاقات الإستراتيجية التي تربط البلدين ودعم كافة الجهود الرامية لخفض التصعيد.

بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولي كونستانتينوس كومبوس قبرص التطورات الإقليمية الاتحاد الأوروبي

المناعة
