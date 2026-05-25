بعد انتقاد ظهورها بأظافر ورموش في الحج.. الإعلامية لمياء عبد الحميد: ركزوا في حالكم

حرصت الإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد على الرد على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب ظهورها بأظافر ورموش صناعية أثناء أدائها مناسك الحج، مؤكدة أنها لا ترى مبررًا للهجوم عليها أو التدخل في أمور شخصية لا تخص أحدًا.

وقالت لمياء فهمي عبد الحميد، خلال فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، إنها لم تكن ترغب في الرد، خاصة بعدما نصحها كثيرون بعدم الالتفات للانتقادات، لكنها شعرت بالحزن من حجم الهجوم الذي تعرضت له، مؤكدة أنها تتعامل مع الله وحده، وهو من أذن لها بزيارة الأراضي المقدسة.

وأضافت: “الناس بتقول إني حاطة ميك آب، وأنا أصلًا ليه هحط ميك آب وأنا عند الرسول وفي بيت ربنا؟ الموضوع مش فارق معايا أكون حلوة أو وحشة”.

كما أوضحت أن الرموش الصناعية مرتبطة بظروف خاصة بها لا ترغب في الحديث عنها، مطالبة الجميع بعدم إصدار الأحكام على الآخرين دون معرفة ظروفهم أو تفاصيل حياتهم.

واختتمت حديثها برسالة دعت فيها منتقديها إلى التركيز في حياتهم بدلًا من جرح الآخرين بالكلمات، مؤكدة أنها ستدعو لهم بالخير خلال وجودها في الأراضي المقدسة.

وكانت لمياء فهمي عبد الحميد قد كشفت في وقت سابق عن تفاصيل سفرها لأداء مناسك الحج، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى تكرار التجربة رغم شعورها بالخجل من طلب ذلك مجددًا، قبل أن تتلقى تأشيرة الحج من إحدى الشركات، معتبرة أن الدعاء كان سببًا في تحقيق أمنيتها.