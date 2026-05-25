الغندور: محمد إبراهيم ربنا عوضه بالدوري

أكد الإعلامي خالد الغندور أن لاعب محمد إبراهيم مر بفترة صعبة قبل أن ينجح في فرض نفسه داخل الفريق الأول لنادي الزمالك والتتويج بالدوري العام.

وكتب الغندور عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي أن محمد إبراهيم كان يعمل بعد التدريبات خلال فترة الناشئين لمساعدة أسرته، كما تعرض لفترة إصابة طويلة اضطر خلالها للعمل خارج كرة القدم من أجل تحمل المسؤولية ومساندة أسرته.

وأضاف أن اللاعب كان قريبًا من الرحيل عن الزمالك، لكن إيقاف القيد كان سببًا في استمراره مع الفريق، ليحصل بعدها على فرصته ويشارك مع الفريق الأول ويتوج ببطولة الدوري، مؤكدًا أن ما حدث هو “إرادة ربنا ورزقه”.