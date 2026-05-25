مفاجآت مدوية.. شوبير يكشف تفاصيل أزمة عقد كولر مع الأهلي



كشف الاعلامي احمد شوبير عن تطورات جديدة في أزمة مستحقات المدرب السويسري مارسيل كولر مع الاهلي ، مؤكدًا أن بعض البنود الموجودة في عقد المدير الفني السابق تسببت في تعقيد الموقف خلال الفترة الأخيرة.



وأوضح شوبير، خلال برنامجه الإذاعي عبر “أون سبورت إف إم”، أن الشرط الجزائي في عقد كولر لم يكن يقتصر على 3 أشهر فقط كما تردد، بل كان ممتدًا حتى نهاية مدة التعاقد بالكامل، وهو ما وضع إدارة الأهلي أمام التزامات مالية كبيرة.

وأشار إلى أن تفاصيل العقد حملت مفاجآت غير متوقعة داخل القلعة الحمراء، خاصة فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة للمدرب السويسري وأفراد جهازه المعاون بعد الرحيل، الأمر الذي أثار حالة من الجدل داخل النادي بشأن طريقة صياغة التعاقد.