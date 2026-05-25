عايز يروح بدري.. سقوط سائق ميكروباص جمع أجرة زيادة ببني سويف

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام قائد سيارة "ميكروباص" بتحصيل أجرة أزيد من المقررة ببنى سويف.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة الواسطى)، وبسؤاله قرر أنه حال تواجده بأحد المواقف بالجيزة لإستقلال السيارة "الميكروباص" المشار إليها لتوصيله لمحافظة بنى سويف طلب قائد "الميكروباص" من الركاب أجرة أزيد من المقررة ، فقام بدفع الأجرة لوجود زحام ولرغبته فى العودة لمحل سكنه.

أمكن تحديد وضبط السيارة "الميكروباص" الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (سائق "له معلومات جنائية" يحمل رخصة قيادة منتهية - مقيم بدائرة مركز شرطة ناصر) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة "الميكروباص" وإتخاذ الإجراءات القانونية.