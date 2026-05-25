وقف فجأة.. ملابسات تسبب سائق في تصادم عدة سيارات أعلى كوبري بمدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ملاكى" بالتوقف المفاجئ حال سيره أعلى أحد الكبارى بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة مما أدى لوقوع حادث مرورى وتلفيات بعدد من السيارات.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط السيارة المتسببة فى الحادث "سارية التراخيص" وقائدها (طباخ– مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) ، وبمواجهته قرر بأنه حال سيره بالسيارة قيادته بمحل البلاغ .. فوجئ بتوقف سيارة أمامه، فقام بالتوقف بسيارته مما أدى لتصادم السيارات القادمة من الخلف وإحداث ما بها من تلفيات على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة، وإتخاذ الإجراءات القانونية.