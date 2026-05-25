وليد سليمان يؤدي مناسك الحج مع زوجته

شارك وليد سليمان نجم النادي الأهلي السابق ،منشور برفقة زوجته خلال تأدية مناسك الحج ووداعه المسجد النبوي الشريف،حاملاً مشاعر الشوق للعودة والرغبة الصادقة في زيارة بيت الله الحرام.

قال وليد سليمان عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :“السلام عليك يا رسول اللّٰه، استودعتك اللّٰه، وأسترعيك، وأقرأ عليك السلام. آمنت باللّه وما جئت به ودللت عليه. اللهمّ لا تجعله آخر العهد منّي لزيارة حرمك وقبر نبيّك، ويسّر لي طريقي إلى الحج، واجعله حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفورا “



أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك عددًا من الأسماء المرشحة لتولي منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي، مشيرًا إلى انه من الصعب عودة خالد بيبو في هذا المنصب، لأن شخصيته لم تكن مناسبة لتولي المنصب.

وقال هشام عبر برنامجه مودرن سبورتس على قناة modern mti: الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي يقدر خالد بيبو للغاية، ولكن على صعيد منصب مدير الكرة، فإن هناك قناعة بأنه لن يستطيع النجاح في المنصب، ولذلك فكرة عودته مستبعدة تمامًا.

وأضاف: الأهلي لو لم يجد الشخصية المناسبة لمنصب مدير الكرة، قد يلجأ لحل آخر وجود وليد سليمان كمنسق فقط، ليكون حلقة الوصل مع ياسين منصور وسيد عبدالحفيظ المكلفان بالإشراف على قطاع كرة القدم بالنادي الأهلي.





