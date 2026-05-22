تطورات مفاوضات الأهلي لتجديد عقد ثلاثي الفريق

أكد الإعلامي أمير هشام، أنه على مدار الـ48 ساعة الماضية، قام سيد عبدالحفيظ عضو مجلس الأهلي، بعقد اجتماعات مع كوكا وحسين الشحات.

وقال هشام عبر برنامجه مودرن سبورتس على قناة modern mti: الأهلي عرض على كوكا الحصول على 15 مليون جنيه سنويا، ولكن اللاعب طلب 20 مليون سنويا، وهو لديه عروض في بلجيكا والبرتغال لكنه يميل للبقاء في الاهلي.

وأضاف: خلال أيام قليلة، سوف يعلن النادي الأهلي عن تجديد عقد حسين الشحات.

وأوضح: سيد عبدالحفيظ توصل لاتفاق لتجديد عقد الشحات، وهناك رغبة من جانبه للبقاء داخل النادي.. والأهلي عرض على اللاعب 20 مليون جنيه سنويا بخلاف 5% بونص..

وأكمل: يوم الاثنين الماضي، وعقب مران الفريق، عقد مصطفى شوبير، جلسة أيضا مع سيد عبدالحفيظ، وعرض عليه عشرين مليون جنيه سنويا بخلاف بعض الامتيازات الخاصة منها الاعلانات، وسيكون هناك جلسة آخرى أيضا لحسم الأمر لتمديد عقد اللاعب.