خروج والد مصطفى شعبان من المستشفى بعد تحسن حالته

قالت مصادر مقربة للنجم مصطفى شعبان، إن والده خرج من المستشفى اليوم الخميس، بعد تحسن حالته الصحية.

وأضافت المصادر، في تصريح لموقع صدى البلد، إن الحالة الصحية لـ والد مصطفى شعبان، شهدت تحسنا واستقرارا قبل خروجه، وغادر اليوم الخميس المستشفى التي تلقى العلاج بها في التجمع الخامس.

أحدث أعمال مصطفى شعبان

وكان أحدث أعمال الفنان مصطفى شعبان، هو مسلسل درش، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

مسلسل درش

مسلسل "درش" يُعرض في 30 حلقة، ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، عايدة رياض، سارة نور، غادة طلعت، محمد دسوقي، وطارق النهري، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم لقاء الخميسي وداليا مصطفى وميرهان حسين، والعمل من تأليف محمود حجاج، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.

أعمال مصطفى شعبان

وكان أحدث أعمال مصطفى شعبان، هو مسلسل حكيم باشا، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

مسلسل حكيم باشا لـ مصطفى شعبان، شارك في بطولته، كل من: (رياض الخولي، سلوى خطاب، سهر الصايغ، منذر رياحنة، وأخرون) وتأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين.

تدور أحداث مسلسل حكيم باشا في إطار صعيدي، حيث يقدم الفنان مصطفى شعبان اللون الدرامي الصعيدي لأول مرة من خلال هذا العمل، الذي سيكون من تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين.