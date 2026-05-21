سامح حسين يتوجه لأداء مناسك الحج: اللهم اجعلها حجة لا رياء فيها

نشر الفنان سامح حسين صورة له من داخل الطائرة أثناء توجهه لأداء مناسك الحج، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مرفقًا إياها بدعاء وآيات من القرآن الكريم.

وكتب سامح حسين: «وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اللهم اجعلها حجةً لا رياء فيها ولا سُمعة، واغفر لنا ما مضى واكتب لنا من رحمتك ما يُرضيك».

وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنان سامح حسين مع المنشور، حيث انهالت عليه الدعوات بقبول الحج وعودته سالمًا، متمنين له رحلة مليئة بالخير والبركة.

أحدث أعمال الفنان سامح حسين



برنامج «بركة رمضان» الذي عُرض في موسم رمضان 2026 على قناة DMC، وقدم من خلاله محتوى إنساني واجتماعي يعتمد على تحقيق أحلام ومساعدة الأسر البسيطة.

برنامج «قطايف» والذي حقق انتشارًا واسعًا، وجرى عرضه على قنوات CBC وON والناس، وقدم خلاله سامح حسين محتوى يجمع بين الكوميديا والرسائل الاجتماعية والإنسانية.

المسلسل الإذاعي «رمضان أون لاين» عبر إذاعة الراديو 9090، وناقش بشكل كوميدي تأثير السوشيال ميديا والإنترنت على أجواء شهر رمضان والعلاقات الأسرية.

فيلم «استنساخ» ويُعد من أحدث أعماله السينمائية، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي.