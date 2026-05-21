الأرصاد: طقس عيد الأضحى معتدل ومناسب للخروج والتنزه

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار تراجع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة وحتى حلول عيد الأضحى، وسط توقعات بسيادة أجواء معتدلة على معظم محافظات الجمهورية، مع انخفاض يتراوح بين 3 و4 درجات مئوية مقارنة بالمعدلات المعتادة لهذا التوقيت من العام.

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة، أن حالة الطقس الحالية ترجع إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، بالتزامن مع امتداد كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب القارة الأوروبية، وهو ما ساهم في تلطيف الأجواء وانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

وأضافت، خلال تصريحات تلفزيونية، أن القاهرة تسجل اليوم درجة حرارة عظمى تصل إلى 29 درجة مئوية، وهي أقل من المعدلات الطبيعية بعدة درجات، مشيرة إلى أن مناطق جنوب الصعيد شهدت أيضًا تراجعًا واضحًا في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية.

وأكدت أن الطقس يميل إلى الاعتدال ويشبه الأجواء الخريفية، خاصة مع نشاط الرياح التي تتراوح سرعتها بين 30 و45 كيلومترًا في الساعة، ما قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة الخفيفة ببعض المناطق الصحراوية وجنوب البلاد.

طقس عيد الأضحى

وفيما يتعلق بطقس عيد الأضحى 2026، أشارت منار غانم إلى أن الأجواء ستكون مستقرة ومناسبة للخروج والأنشطة الترفيهية، موضحة أن درجات الحرارة بالقاهرة ستتراوح ما بين 29 و31 درجة مئوية خلال أيام العيد.

ونصحت المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، خاصة من الثانية عشرة ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا، مع ضرورة متابعة النشرات الجوية باستمرار تحسبًا لأي تغيرات قد تؤثر على حركة الملاحة البحرية