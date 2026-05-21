هند صبري نجمة أولي حلقات الموسم الثاني من On The Road مع بلال العربي

يستضيف الاعلامي بلال العربي، النجمة هند صبري، في أولي حلقات الموسم الثاني من برنامج On The Road، والمقرر عرضها يوم 23 مايو الجاري، في حلقة مليئة بالمفاجأت والتفاصيل التي تذاع لأول مرة عن حياتها الشخصية والمهنية ورحلتها مع الحياة.

وشهد البرومو التشويقي لحلقة النجمة هند صبري مع الاعلامي بلال العربي، الكثير من الفقرات المميزة التى كشفت عن الملامح الأولي للحلقة التى يسيطر عليها لحظات من الضحك واللعب والجد، ومشهد تمثيلي عفوي جمع بينهما لأول مرة خلال كواليس التصوير.

حيث دار حديث غير مباشر بين الاعلامي بلال العربي، قائلا :" 5 دقايق وهتقولي لازم أروح علشان البنات "، لترد عليه هند صبري :" أنا جوعت وبناتي زمانهم رجعوا من المدرسة".

يذكر أن برنامج On The Road، يذاع عبر قنوات روتانا سينما، روتانا موسيقى وLBC، حيث يتميز البرنامج بتجربته المميزة والجديدة لاجراء اللقاءات الفنية داخل سيارة، وبطريقة عفوية يكون خلالها ضيف الحلقة فى حالة ود وأقرب لحديث الأصدقاء، ليكشف عن تفاصيل في حياته وجوانب جديدة لأول مرة تظهر للجمهور، وحقق الموسم الاول من البرنامج نجاحا جماهيريا كبير، وتصدر مؤشر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، باستضافة عدد كبير من نجوم الفن من بينهم يسرا، نيللي كريم، أمينة خليل، إيمي سمير غانم، مايا دياب، وغيرهم.