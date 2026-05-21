بالصور

طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك.. وصفة اقتصادية في المنزل

آية التيجي

يبحث كثير من عشاق الحلويات الباردة عن وصفات سهلة واقتصادية لتحضير الآيس كريم في المنزل، خاصة مع ارتفاع أسعار المنتجات الجاهزة.

وقدم الشيف محمد حامد وصفة مميزة لتحضير “آيس كريم الزبادي الأستيك” بمكونات بسيطة وطعم كريمي يشبه أشهر أنواع الآيس كريم الجاهز.

مكونات آيس كريم الزبادي الأستيك:
كوب كريم شانتيه
3 أكواب لبن مثلج
2 علبة زبادي
4 ملاعق سكر بودرة أو حسب الرغبة
للحشو:
مربى بأي نكهة مفضلة
للتغطية:
باكو شوكولاتة بيضاء
4 ملاعق زيت ذرة
نصف كوب سوداني مجروش أو اي نوع مكسرات

طريقة عمل آيس كريم الزبادي في البيت:
- خفق المكونات: في وعاء عميق، يُخفق الكريم شانتيه مع اللبن المثلج والسكر البودرة باستخدام المضرب الكهربائي حتى يصبح الخليط كثيفًا وكريميًا.
- إضافة الزبادي: يُضاف الزبادي إلى الخليط مع التقليب برفق للحصول على قوام متجانس.
- تشكيل الآيس كريم: يُصب الخليط داخل قوالب السيليكون الخاصة بالآيس كريم أو يفرد في صينية مستطيلة، ثم يتم تقطيعها مستيطلة بالتساوي وتوضع الأعواد الخشبية في المنتصف.

- إضافة الحشو: تُضاف كمية صغيرة من المربى داخل كل قالب لإعطاء نكهة مميزة.
- التجميد: تُوضع القوالب في الفريزر لعدة ساعات، ويفضل تركها ليلة كاملة حتى تتماسك تمامًا.
- تحضير طبقة الشوكولاتة
تُذاب الشوكولاتة البيضاء في حمام مائي أو الميكروويف، ثم يُضاف إليها زيت الذرة والسوداني المجروش مع التقليب جيدًا.
- التغطية والتقديم: تُغمس ألواح الآيس كريم المجمدة في خليط الشوكولاتة البيضاء، ثم تُعاد إلى الفريزر حتى تتماسك طبقة التغطية وتصبح جاهزة للتقديم.

سر نجاح آيس كريم الزبادي

ينصح باستخدام اللبن المثلج جيدًا أثناء الخفق للحصول على قوام كريمي متماسك، كما يمكن تغيير نكهة الحشو باستخدام الشوكولاتة أو الكراميل أو الفواكه حسب الرغبة.

