رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

" التعريف بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية".. ندوة لـ القومى للمرأة بالشرقية

محمد الطحاوي

نظمت إدارة شئون البيئة بديوان عام محافظة الشرقية ، بالتعاون مع فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية ندوة تعريفية تخصصية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية "، وذلك بمقر الفرع، ضمن سلسلة جلسات الدعم الفني والتأهيل للمتقدمات للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.، بمشاركة ممثلي الجمعيات الأهلية وأصحاب المشروعات المتقدمة للمبادرة.

ومن جانبه أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية اهتمام الدولة المصرية لأهمية البعد البيئي والتعامل مع تحديات التغيرات المناخية، من خلال تبني مشروعات تنموية مستدامة، والعمل على إعداد خريطة متكاملة للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى المحافظة، وربطها بجهات التمويل المختلفة لجذب الاستثمارات اللازمة، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، ودعم جهود التحول الرقمي ، لافتاً الى إستعداد المحافظة البدء فى تنفيذ العمل بالدورة الرابعة للمبادرة واستقبال طلبات المشروعات المقدمة من كافة الجهات، طبقاً لمجالات وفئات المشروعات المتنوعة والضوابط والمعايير المحددة

وفى سياق متصل أشارت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة محافظ الشرقية ومقررة لجنة المشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة ،أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أصبحت من أبرز المبادرات التي تدعم الابتكار المحلي وتربط بين التنمية المستدامة والحلول البيئية الحديثة؛ حيث نجحت خلال دوراتها السابقة في تقديم نماذج وطنية متميزة ساهمت في دعم جهود الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وشهدت الندوة حضور الدكتورة عايدة عطية عبدالحميد مقررة الفرع، وأميرة عبد الفتاح " نائب مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهيه الصغر وعضو المجلس القومي للمرأة" والدكتور خالد محروس " عميد كلية التكنولوجيا"  بجامعة الزقازيق والدكتورة هدير رأفت زهران، والدكتوره ريهام صلاح عامر ومدحت نعيم عباس " منسقي المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظة الشرقية" والتى تتضمن الموضوعات آليات المشاركة والفئات المستهدفة وشرح حول التعريف بالمبادرة وأهدافها والشروط الواجب توافرها فى المشروعات المتقدمة وآليات المشاركة بالمبادرة والمجالات المختلفة التي تشملها،" مثل مشروعات الطاقة النظيفة ، وإدارة المخلفات، والحفاظ على الموارد الطبيعية، والمشروعات المرتبطة بالتكيف مع التغيرات المناخية ، توافر الإستدامة فى المشروعات المتقدمة ، والأبعاد الإقتصادية والإجتماعية للمشروعات الخضراء، ومعايير تقييم المشروعات الخضراء ومنها كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، استخدام الطاقة النظيفة وكفاءة استخدام الطاقة ، نسبة مدخلات الإنتاج الخضراء، وإجراءات صون التنوع البيولوجي خلال مراحل الإنتاج.

كما تم شرح مفصل لخطوات التسجيل على المنصة وهو متاح لكافة المواطنين عبر الموقع الرسمي للمبادرة: www.sgg.eg

وفي ختام الندوة تم فتح باب المناقشة مع المشاركين واستقبال الاسئلة والمقترحات، كما تم عرض تجربة الحضور المشاركين في الدورة الأولى للمبادرة.

