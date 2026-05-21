شفاء الأورمان بالأقصر تقدم 82 ألف خدمة باثولوجي لدعم مرضى السرطان

أعلنت مستشفي «شفاء الأورمان» لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، عن تحقيق إنجاز طبي جديد في مسيرتها الممتدة لعشر سنوات، وذلك عبر تطوير وتوسيع خدمات «الباثولوجي» والتي تُعد الحجر الأساس في تشخيص وعلاج الأورام بدقة وعناية فائقة لخدمة أهالينا في صعيد مصر.

حيث نجح قسم «الباثولوجي» بالمستشفى في تقديم نحو 82,560 خدمة تشخيصية وفحص دقيق منذ انطلاق العمل بالمستشفى، مما جعله الركيزة الأساسية في وضع الخطط العلاجية لآلاف المرضى من أبناء صعيد مصر.

وتشمل خدمات المعامل بالمستشفي، تشخيص العينات المعقدة، باستخدام أحدث الصبغات المناعية، بجانب السرعة في النتائج لتقليل فترة انتظار المريض وبدء البروتوكول العلاجي فوراً، وذلك تحت إشراف فريق طبي من كبار الاستشاريين والأخصائيين المدربين على أحدث البروتوكولات العالمية

وأوضح محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن قسم الباثولوجي شهد طفرة تكنولوجية كبرى خلال السنوات الماضية، حيث تم تزويده بأحدث أجهزة التحليل المناعي النسيجي، وتقنيات الفحص المجهري الرقمي، مما يضمن أعلى درجات الدقة في تشخيص الأورام وتحديد نوعها بدقة متناهية، وهو ما يساهم مباشرة في رفع نسب الشفاء.

ويأتي هذا الإعلان تزامناً مع مرور 10 سنوات على وضع حجر الأساس لهذا الصرح الطبي العملاق، الذي يقدم خدماته بالمجان تماماً لمرضى السرطان في محافظات «الأقصر، قنا، أسوان، سوهاج، البحر الأحمر، والوادي الجديد».