بعد شائعة تحوله جنسيا.. لؤي راغب علامة: الناس أصبحت تصدق أي شيء

علق لؤي راغب علامة، في فيديو عبر موقع الفيديوهات الشهير تيك توك، عن شائعة تحوله جنسيًا والتي انتشرت بسبب فيديو قام أحد الأشخاص بفبركته عن طريق الذكاء الاصطناعي .

وقال لؤي راغب علامة : مندهش من سرعة تداول هذه الأخبار دون التأكد من صحتها، فالذكاء الاصطناعي أصبح يُستخدم بشكل خاطئ في فبركة الفيديوهات ونشر الشائعات.

وتابع لؤي راغب علامة : أنا مصدوم من حجم تصديق الناس للأخبار المزيفة هذه الأيام، الناس أصبحت تصدق أي شيء حتى فيديوهات الذكاء الاصطناعي المفبركة.

واستكمل نجل الفنان راغب علامة : ما يحدث حاليًا أصبح جنونًا حقيقيًا ولا أستطيع استيعابه، إذا كنت تعرف الحقيقة فأنت تفهم ما أقصده، وإذا كنت لا تعرف فلا تبحث وراء الأمر.