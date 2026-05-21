هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال.. شاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد، صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على انستجرام.

وظهرت هنا الزاهد بلوك كاجوال أنيق في إطلالة عفوية خطفت الأنظار.

تفاصيل إطلالة هنا الزاهد بمهرجان كان..

وظهرت هنا الزاهد ، فى مهرجان كان بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية فستاناً مطرز واتسم بقماش التول باللون الفضى من تصميم زهير مراد.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.