تحت شعار كامل العدد.. علي الحجار يحيي حفله الشهري بساقية الصاوي

قام الفنان القدير علي الحجار بمصاحبة فرقته الموسيقية بإحياء حفله الشهري على خشبة مسرح النهر بساقية الصاوي مساء أمس، الأربعاء، والتي قدم من خلالها مجموعة من أفضل أعماله.

ورفع الحفل شعار "كامل العدد" بجمهور علي الحجار الذي أصر على مشاركته هذا الحفل.

وقام المهندس محمد الصاوي، صاحب ورئيس مجلس إدارة ساقية الصاوي، بتقديم الفنان القدير علي الحجار بشكل مميز.

وقدم "الحجار" مجموعة من أغانيه المميزة والمحببة لدى الجمهور منها “المال والبنون، زي الهوا، ما تمنعوش الصادقين، الليل وآخره، خاصمني يا زماني، مسألة مبدأ”.

كما قدم “على أد ما حبينا، يا طالع الشجرة، العروسة، مرمر زماني، مش عارف ليه، أهو ده اللي صار، الزين والزينة، بوابة الحلواني”.

حضر الحفل الشاعر سالم الشهباني وقام بتقديمه الفنان علي الحجار للجمهور وقاما بالتعاون سويا في 40 أغنية منها “داري جمالك، اتفقنا، لسه الشتا، جوا حضني”.

جدير بالذكر أن الفنان القدير علي الحجار يقدم حفله آخر أربعاء من كل شهر بساقية الصاوي منذ 18 عاما، ويلاقي الحفل نجاحا كبيرا.