مازن الغرباوي يترأس اللجنة العليا التأسيسية لمهرجان SITFY Hungary

أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ _المجر المسرحي الدولي SITFY-Hungary ، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي عن تشكيل اللجنة العليا للمهرجان في دورته الأولى، والتى من المقرر إقامتها في الفترة من يوم 8 إلى 13 يونيه المقبل والتي تضم نخبة من الفنانين والخبراء والمثقفين من مصر والمجر وجورجيا وقطر، لدعم رؤية المهرجان في تعزيز الحوار الثقافي وتبادل الخبرات المسرحية بين الشرق والغرب.



حيث يترأس الفنان والمخرج مازن الغرباوي اللجنة العليا التأسيسية لمهرجان SITFY Hungary، وهو من الأسماء الفاعلة في الحركة المسرحية الشبابية، حيث أسس مسارات جديدة لدعم المسرح المستقل وفتح قنوات تواصل دولية للمبدعين العرب، مستندًا إلى خبرته الواسعة في إدارة المهرجانات وبناء الشبكات الثقافية الذي بدأ مسيرته الفنية في سن الخامسة عشرة، ويُعد أول مؤسس لفريق التمثيل بكلية الآداب جامعة عين شمس، ومؤس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، أول مهرجان دولي مخصص للشباب في مصر وسيناء.

وهو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير ممتاز، وله رصيد غني من الإخراج المسرحي لأعمال منها "سنكتب دستورًا جديدًا" و"أوديب ملك" و"بيكيت أو شرف الله". وقد فاز بجائزة الدولة التشجيعية للإبداع الفني، وجائزة أفضل عرض مسرحي متكامل بمهرجان بيزانسون الدولي بفرنسا، ويعمل مدربًا ومحاضرًا في المعاهد الفنية وله إسهامات نقدية وأكاديمية بارزة.

ومن جورجيا ينضم إلى اللجنة الدكتور ليفان خيتاجوري، مدير مركز أبحاث الفنون في جورجيا ومنسق كرسي اليونسكو بالجامعة التقنية الجورجية، والخبير الدولي في دراسات المسرح والسياسات الثقافية، وعضو المجلس التنفيذي للمعهد الدولي للمسرح ITI التابع لليونسكو، وله دور محوري في تأسيس وإدارة مهرجانات دولية في أوروبا وآسيا والإشراف على مئات المشاريع الفنية والتعليمية.

كما يشارك من المجر المخرج والمسرحي آدم بيرزنسكي، المخرج المجري الذي درس الإخراج بمركز الدراما بلندن، ويشغل منصب المدير العام لمسرح بوداورش البلدي، ورئيس المركز المجري للمعهد الدولي للمسرح ITI منذ عام 2022، وقد أخرج أكثر من عشرين عرضًا مسرحيًا في المجر والمملكة المتحدة لأعمال كلاسيكية لسوفوكليس وشكسبير وتشيخوف، ويسهم بخبرته الإدارية والفنية في تطوير الهوية الفنية للمهرجان وربطه بالمؤسسات المسرحية الأوروبية.

ومن قطر يشارك الفنان حمد عبد الرضا، الممثل والمنتج والكاتب القطري وأحد رواد المسرح المدرسي والشبابي في قطر، والذي شغل مناصب قيادية في وزارة الثقافة وتلفزيون قطر، ويترأس حاليًا مجلس إدارة فرقة قطر المسرحية وأمانة عام اتحاد المنتجين القطريين، وشارك في إنتاجات مسرحية وتلفزيونية مؤثرة منها "سم المفتوح" و"ذي قار" و"أحلام البسيط"، ويُعد من الأصوات المؤسسة للمشهد المسرحي القطري والداعمة للأجيال الجديدة من الفنانين عربيًا.

ويختتم التشكيل مارك مونوستوري-كالوفيتس من المجر، نائب عمدة مدينة بوداورش والمسؤول عن ملف التنمية الاجتماعية والإنسانية، ويشمل الثقافة والتعليم والشباب والاستدامة، وهو مؤس أول متجر خالٍ من النفايات في المجر وصاحب خبرة في التسويق والاتصال المؤسسي، ويؤمن بدور الثقافة كمحرك للتماسك المجتمعي ويدمج الفعاليات الفنية في خطط التنمية المحلية.

ويُعد مهرجان SITFY-Hungary، الذي تُقام دورته الأولى برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، أحد فروع مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي،بالتعاون مع الهيئة الدولية للمسرح (ITI) المجر ومسرح "بوداورشي لاتينوفيتس" في بوداروس، المجر وتتزامن فعاليات المهرجان مع استعدادات إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي لإطلاق دورته الحادية عشرة في نوفمبر المقبل، حيث يُقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية بقيادة الأستاذة الدكتورة جيهان زكي، ووزارة السياحة والآثار بقيادة معالي الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف، كما يحظى بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور إسماعيل كمال، في إطار التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الثقافية والسياحية المتكاملة.



ويُقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برعاية ذهبية للبنك الأهلي المصري، وبلدية ظفار بسلطنة عُمان، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، وتحمل دورته الحادية عشرة اسم الفنانة الكبيرة سهير المرشدي تكريمًا لمسيرتها الفنية الثرية، فيما تتولى النجمة الكبيرة إلهام شاهين الرئاسة الشرفية للمهرجان، ويرأس لجنته العليا المنتج هشام سليمان.